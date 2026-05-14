У Каннах покажуть документальний фільм про останнє інтерв'ю Джона Леннона, записане у день смерті

Режисер Стівен Содерберг представить на Каннському кінофестивалі документальний фільм «Джон Леннон: Останнє інтерв'ю», присвячений останній розмові музиканта з журналістами, пише Variety.

Стрічка отримає спеціальний показ у Каннах, а міжнародними продажами займатиметься компанія 193, яку підтримує Legendary Entertainment.

Фільм побудований навколо розмови, яку Леннон і Йоко Оно дали 8 грудня 1980 року у своїй квартирі в Нью-Йорку. Того дня вони спілкувалися з невеликою радіокомандою про альбом Double Fantasy, музику, політику, батьківство та плани на майбутнє. За кілька годин після інтерв’ю Леннона застрелили.

Автори фільму заявляють, що картина вперше покаже майже повну версію цієї розмови. Її також доповнять спогадами людей, які були присутні під час запису.

Для частини сцен Содерберг використав ШІ-інструменти компанії Meta, щоб створити візуалізації думок та спогадів Леннона про минуле, теперішнє й майбутнє, про яке музикант говорив у свій останній день життя.

Для компанії 193 це стане першим великим документальним проєктом. Минулого року студія вже працювала на Каннському кіноринку з фільмами, серед яких була стрічка «Здохни, коханий» із Дженніфер Лоуренс і Робертом Паттінсоном.