Meta дозволить батькам бачити, що формує алгоритми підлітків в Instagram

Meta оновила батьківські інструменти контролю для Instagram, Facebook та Messenger. Компанія об’єднала всі функції нагляду в єдиний центр Family Center і додала нові інструменти, що дозволять батькам бачити, які теми впливають на рекомендації підлітків в Instagram.

Тепер у Family Center можна керувати всіма акаунтами підлітків в одному місці. Батьки також зможуть надсилати одне запрошення для підключення контролю одразу в Instagram, Facebook, Messenger і Meta Horizon.

Відтепер батьки бачитимуть категорії інтересів в Instagram, із якими взаємодіє підліток, як-от баскетбол, фотографія чи мюзикли. Це має допомогти краще розуміти, чому стрічка рекомендацій змінюється з часом.

Найближчим часом у деяких країнах Meta також почне надсилати батькам сповіщення, якщо підліток додасть новий інтерес до свого алгоритму. У компанії кажуть, що це потрібно для більш змістовних розмов між батьками та дітьми про контент у соцмережах.

Нові функції працюють на базі інструменту Your Algorithm, який Instagram запустив наприкінці минулого року. Він дозволяє вручну налаштовувати рекомендації в Reels і Explore, збільшуючи або зменшуючи кількість контенту на певні теми.

У Meta наголошують, що частина контенту все одно буде недоступною для підлітків через вікові обмеження 13+ та правила спільноти. Компанія також заявила, що кількість американських підлітків, підключених до системи батьківського нагляду в Instagram, за рік зросла більш ніж удвічі.

У майбутньому Family Center також показуватиме загальний час, який підлітки проводять у застосунках Meta.