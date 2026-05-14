У Китаї запустять повністю автоматизований поїзд метро

Китайська компанія CRRC представила перший повністю автоматизований поїзд метро для міста Ханчжоу на сході Китаю. Про це повідомляє Railway Pro.

Поїзд створила дочірня компанія CRRC Nanjing Puzhen Rolling Stock. Його планують запустити для лінії 12 метро Ханчжоу. Максимальна робоча швидкість поїзда становить 100 км/год.

За даними виробника, він може працювати повністю автоматично: самостійно запускатися й вимикатися, проводити діагностику, заїжджати в депо та виїжджати з нього, рухатися маршрутом, зупинятися на станціях, відкривати двері й проходити автоматичне миття.

Поїзд обладнали інтелектуальними системами для безпілотної роботи. Вони передбачають активне й пасивне виявлення перешкод, а також моніторинг безпеки візків і ходової частини.

У CRRC заявляють, що критично важливі системи мають дублювання, щоб підвищити надійність і безпеку роботи метро навіть у разі несправностей. Також поїзд отримав функції самовідновлення: окремі підсистеми автоматично перезапускатимуться в разі помилок, а частину операцій можна виконувати дистанційно.

У CRRC зазначають, що поїзд використовує тягову систему з постійними магнітами. Вона дозволяє скоротити споживання енергії більш ніж на 20 %.

Для пасажирів передбачили кондиціонування з антибактеріальним і противірусним очищенням повітря та інтелектуальним розподілом повітряних потоків. Також у поїзді використали герметичні електричні двері, шумоізоляційні матеріали та технології зниження вібрацій і шуму.