Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Заміський парк «XII Місяців» на Київщині вперше покаже рідкісного чорного леопарда і новонароджену антилопу

Іван Назаренко 14 травня 2026
1315
Заміський парк «XII Місяців» на Київщині вперше покаже рідкісного чорного леопарда і новонароджену антилопу

Заміський парк «XII Місяців» на Київщині відкриє новий сезон 16 травня і відзначить 11 років роботи. До старту сезону відвідувачам вперше покажуть чорне дитинча далекосхідного леопарда на ім’я Гера та новонароджену антилопу канна Маю. Про це БЖ повідомили представники парку.

Як розповіли в парку, Гера народилася минулого року й стала рідкісним випадком навіть для міжнародних програм збереження великих кішок. Далекосхідний леопард входить до числа найбільш зникаючих великих хижаків світу — у дикій природі залишилося трохи понад 100 особин. Чорне забарвлення серед цього підвиду трапляється вкрай рідко.

Леопард Гера / Фото: «XII Місяців»

Зараз Гера вже активно досліджує вольєр, лазить по деревах і поступово проявляє характер хижака, хоча залишається дуже грайливою.

Ще однією новинкою сезону стала антилопа канна Мая, яка народилася 1 травня. Її батьки походять із лінії тварин Асканія-Нова, частина території якого перебуває під російською окупацією. У парку називають народження Маї важливим для збереження цієї популяції в Україні.

Антилопа Мая / Фото: «XII Місяців»

Окрім нових мешканців, у «XII Місяців» можна побачити понад 200 тварин майже 100 видів. Серед них — єдиний в Україні носоріг Арчибальд, білі леви, тигри, жирафи, камчатські ведмеді, орангутанги, шимпанзе, бегемот Хіпполіт і капібара Боббі.

Парк займає 16 гектарів у селі Демидів за 25 кілометрів від Києва. На території розташовані контактні зони з тваринами, озеро з фламінго та замок, натхнений німецьким Нойшванштайном.

Фото: «XII Місяців»
Мітки
Новини
Читайте також
У Каннах покажуть документальний фільм про останнє інтерв'ю Джона Леннона, записане у день смерті Meta дозволить батькам бачити, що формує алгоритми підлітків в Instagram У Китаї запустять повністю автоматизований поїзд метро Автомобіль із серіалу «Лицар доріг», який роками стоїть у музеї, отримав штраф за перевищення швидкості
Що сниться Лолі Лабуро 14 травня 2026 Коротко про все: аніматор Євген Сивокінь — великий майстер малого формату 13 травня 2026 Вище, довше, швидше: як людство винайшло рекорди? 13 травня 2026 Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.