Decathlon створив космічний скафандр EuroSuit — його протестують на МКС у 2026 році

Ірина Маймур 19 листопада 2025
Французький спортивний бренд Decathlon представив прототип космічного скафандра EuroSuit, який наступного року протестують на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Проєкт створений у співпраці з Французьким космічним агентством CNES, стартапом Spartan Space та Інститутом космічної медицини й технологій MEDES.

EuroSuit розроблений для внутрішньокорабельної діяльності (IVA). Його можна вдягти або зняти менш ніж за дві хвилини без сторонньої допомоги — це перша така можливість серед IVA-скафандрів, що підвищує безпеку в надзвичайних ситуаціях.

За словами керівника Advanced Innovation Lab у Decathlon Себастьєна Хаке, робота над EuroSuit дала змогу застосувати текстильні технології компанії в умовах, «настільки вимогливих, як космос».

Розробку прототипу почали наприкінці 2023 року. MEDES створив програмне забезпечення, яке в реальному часі відстежує стан здоров’я астронавта. Spartan Space відповідав за технічну архітектуру та систему життєзабезпечення. Decathlon розробив текстиль і ергономіку: решітчасту структуру для індивідуальних шоломів, блискавки для швидкого зняття та адаптивні розміри, які враховують те, що астронавти стають вищими у мікрогравітації. А CNES контролювало відповідність технічним вимогам і підкреслило, що проєкт підтримує рух Європи до автономії в пілотованих польотах.

У 2026 році EuroSuit випробує астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено під час своєї місії εpsilon. Вона перевірить, наскільки зручно працювати у скафандрі в невагомості: одягати його, виконувати дрібні маніпуляції, користуватися планшетом і швидко знімати.

Після перших тестів скафандр планують доопрацювати: додати герметичні системи тиску, вогнестійкі матеріали, кращу вентиляцію й інтегровані засоби зв’язку.

Фото на обкладинці: Фото: Decathlon
