Картину Густава Клімта продали на аукціоні за рекордні $236 мільйонів

Ірина Маймур 19 листопада 2025
Картину «Портрет Елізабет Ледерер» австрійського художника Густава Клімта продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за $236,4 мільйона.

Вона стала найдорожчим твором сучасного мистецтва, проданим на аукціоні, і другим за ціною в історії торгів. Ім’я покупця не розголошують.

Полотно, створене між 1914 і 1916 роками, стало однією з останніх робіт Клімта. На картині зображена Елізабет Ледерер, дочка австрійського підприємця Августа Ледерера. Під час нацистської окупації Елізабет була змушена видавати себе за дочку художника, щоби приховати єврейське походження. Портрет конфіскували, але в 1948 році родині вдалося його повернути.

У 1980-х роках картину придбав артдилер Серж Сабарський, а з 1985 року її власником був Леонард Лаудер — колекціонер, філантроп і спадкоємець імперії Estée Lauder. Після його смерті в червні 2025 року полотно знову виставили на продаж.

«Портрет Елізабет Ледерер» Густава Клімта. Фото: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Разом із портретом Sotheby’s продали ще 23 твори з колекції Лаудера, серед них — малюнок Вінсента ван Гога та бронзову статуетку Анрі Матісса. Загальна сума продажів склала $527,5 мільйона.

Густав Клімт — один із найвідоміших художників віденського модерну. Його роботи «Поцілунок» і «Портрет Аделі Блох-Бауер» давно стали іконами модернізму. «Портрет Елізабет Ледерер» — одна з останніх і найбільш витончених картин митця. Вище за неї на аукціоні оцінювався лише «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі, проданий у 2017 році за $450 мільйонів.

«ЕскапістіКо» — вистава, що перетворила танцівника на музичний інструмент 18 листопада 2025 «Чорне пір'я» — моноспектакль про траур імені Бенедикта Кембербетча 17 листопада 2025 Сливовий пиріг — рецепт (плюс: короткий екскурс в історію страви) 17 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 12 16 листопада 2025 Куди піти у Києві 15–16 листопада: інтуїтивний живопис, Нове німецьке кіно, барокова музика і флірт-гуляння 14 листопада 2025 «Нюрнберг»: психологічна драма про те, як залізти в голову нацисту 14 листопада 2025

