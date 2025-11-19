Український бренд Bevza створив ялинкові прикраси у формі колосків пшениці

Український бренд Bevza представив різдвяні прикраси у формі колосків пшениці. Набір із п’яти елементів символізує пам’ять поколінь та стійкість української нації.

Після минулорічної колекції «Щедрик» лінійка розширилася і тепер зосереджена на колосках як елементі традиційної української культури.

Як зазначають у Bevza, «на ялинці колоски нагадують про силу землі, що годує, про працю рук, які творять, і про світло, яке зберігається навіть у темні часи».

«Колоски — це один із найзнаковіших елементів нашого бренду. Вони зберігають зв’язок із традиціями, водночас формуючи унікальний, змістовний святковий декор», — зазначає засновниця бренду Світлана Бевза.

Усі колоски виготовлені вручну. Набір прикрас коштує 3 950 гривень, а минулорічний «Щедрик» продається у двох варіаціях: 2 250 гривень за набір із двох прикрас або 3 950 гривень за набір із чотирьох.