Емінем позивається до бренду Swim Shady через схожість назви з його псевдонімом

Американський репер Емінем подав юридичний позов проти австралійської компанії Swim Shady, яка виробляє пляжні аксесуари.

Про це повідомляє BBC.

Eminem виступає на стадіоні BMO Stadium у Лос-Анджелесі в 2024 році. Фото: Tayfun Coskun / ANADOLU / Anadolu via AFP

Команда артиста вважає, що назва бренду надто схожа на його зареєстрований псевдонім Slim Shady і може створювати «хибну асоціацію» з репером. У США адвокати Емінема подали петицію до Бюро патентів і торговельних марок (USPTO) із вимогою скасувати торгову марку Swim Shady, яку бренд зареєстрував раніше цього року. За американським законодавством, компанія має відповісти на петицію до наступного тижня.

За даними австралійського реєстру бізнесу, компанію заснували у 2023 році — спершу вона працювала під назвою Slim Shade, а у 2024-му офіційно запустила бренд Swim Shady. Зараз компанія продає портативні парасольки від сонця, сумки для плавання й інші пляжні аксесуари.

У коментарі BBC представники Swim Shady заявили, що «захищатимуть свою інтелектуальну власність», додавши, що не можуть коментувати справу через судовий процес. Інтереси бренду представляє сіднейська юридична фірма Meyer West IP, яка спеціалізується на питаннях інтелектуальної власності.

Емінем зареєстрував торгову марку Slim Shady у США ще 1999 року разом із виходом однойменного альбому, однак подав заявку на її реєстрацію в Австралії лише в січні 2025-го. Команда репера також подала офіційне заперечення проти реєстрації бренду Swim Shady в Австралії. У відповідь компанія подала зустрічну скаргу.

Це не перший судовий спір навколо торгових марок за участі Емінема. З 2023 року триває його позов проти ведучих подкасту Reasonably Shady. А у 2017-му репер виграв справу в Новій Зеландії проти Національної партії, яка без дозволу використала його трек Lose Yourself у передвиборчій рекламі.