Деніел Редкліфф написав листа новому Гаррі Поттеру — і отримав відповідь

Зірка оригінальної франшизи «Гаррі Поттер» Деніел Редкліфф зв’язався з Домініком Маклафліном — юним актором, який зіграє хлопчика-чарівника в майбутньому серіалі від HBO. Про це він розповів в ефірі шоу Good Morning America.

«Я не кажу, що кожен, хто гратиме Гаррі, повинен зв'язуватися зі мною, але я знаю кількох людей, які працюють над виробництвом, — зазначив Редкліфф. — Я написав Домініку листа, і він надіслав мені дуже милу записку у відповідь».

36-річний виконавець підкреслив, що не хоче бути «привидом», що нависає над життям нових акторів, але відчував потребу висловити підтримку: «Я просто хотів написати йому і сказати: "Сподіваюся, ти проведеш час найкращим чином, навіть краще, ніж я — хоча в мене був чудовий час, я сподіваюся, що у вас буде ще краще"».

Разом із Домініком Маклафліном головні ролі виконають Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі). До акторського складу також увійшли Локс Пратт (Драко Мелфой), Алессія Леоні (Парваті Патіл), Лео Ерлі (Шеймус Фінніган) та інші.

Процес зйомок буде тривалим, оскільки кожен сезон серіалу екранізуватиме одну з книг Джоан Роулінг. Щоб юні актори могли поєднувати роботу з освітою протягом наступного десятиліття, на студії Warner Bros. у Лівсдені побудували спеціальну тимчасову школу.

Прем'єра серіалу «Гаррі Поттер» запланована на 2027 рік на платформі HBO Max.