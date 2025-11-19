Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Деніел Редкліфф написав листа новому Гаррі Поттеру — і отримав відповідь

Артем Черничко 19 листопада 2025
491

Зірка оригінальної франшизи «Гаррі Поттер» Деніел Редкліфф зв’язався з Домініком Маклафліном — юним актором, який зіграє хлопчика-чарівника в майбутньому серіалі від HBO. Про це він розповів в ефірі шоу Good Morning America.

«Я не кажу, що кожен, хто гратиме Гаррі, повинен зв'язуватися зі мною, але я знаю кількох людей, які працюють над виробництвом, — зазначив Редкліфф. — Я написав Домініку листа, і він надіслав мені дуже милу записку у відповідь».

36-річний виконавець підкреслив, що не хоче бути «привидом», що нависає над життям нових акторів, але відчував потребу висловити підтримку: «Я просто хотів написати йому і сказати: "Сподіваюся, ти проведеш час найкращим чином, навіть краще, ніж я — хоча в мене був чудовий час, я сподіваюся, що у вас буде ще краще"».

Разом із Домініком Маклафліном головні ролі виконають Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі). До акторського складу також увійшли Локс Пратт (Драко Мелфой), Алессія Леоні (Парваті Патіл), Лео Ерлі (Шеймус Фінніган) та інші.

Процес зйомок буде тривалим, оскільки кожен сезон серіалу екранізуватиме одну з книг Джоан Роулінг. Щоб юні актори могли поєднувати роботу з освітою протягом наступного десятиліття, на студії Warner Bros. у Лівсдені побудували спеціальну тимчасову школу.

Прем'єра серіалу «Гаррі Поттер» запланована на 2027 рік на платформі HBO Max.

Мітки
Новини
Читайте також
Емінем позивається до бренду Swim Shady через схожість назви з його псевдонімом Український бренд Bevza створив ялинкові прикраси у формі колосків пшениці У Києві під виглядом реставрації розбирають історичну будівлю Ткацького цеху на Подолі Картину Густава Клімта продали на аукціоні за рекордні $236 мільйонів
«ЕскапістіКо» — вистава, що перетворила танцівника на музичний інструмент 18 листопада 2025 «Чорне пір'я» — моноспектакль про траур імені Бенедикта Кембербетча 17 листопада 2025 Сливовий пиріг — рецепт (плюс: короткий екскурс в історію страви) 17 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 12 16 листопада 2025 Куди піти у Києві 15–16 листопада: інтуїтивний живопис, Нове німецьке кіно, барокова музика і флірт-гуляння 14 листопада 2025 «Нюрнберг»: психологічна драма про те, як залізти в голову нацисту 14 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.