Ігрова платформа Roblox заборонить дітям спілкуватися зі старшими незнайомцями

Ігрова онлайн-платформа Roblox вводить обов’язкову перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя, щоб діти не могли спілкуватися в чатах із дорослими незнайомцями.

Про це повідомляє BBC.

Перевірка працюватиме через камеру пристрою в застосунку Roblox. Обробку зображення здійснюватиме сторонній сервіс, після чого фото одразу видалять. Компанія заявляє, що стане першою великою ігровою платформою, яка зробить такий тип верифікації обов’язковим для доступу до чатів.

Функція запрацює в грудні в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах, а із січня охопить весь світ.

Після проходження перевірки користувачі отримають одну з вікових категорій: до 9 років, від 9 до 12 років, від 13 до 15 років, від 16 до 17 років, від 18 до 20 років та 21 рік і старше. Спілкуватися в чаті можна буде лише з людьми свого віку, окрім випадків, коли користувач позначає когось як «довірену лінію» — тобто знайому людину.

Для дітей до 13 років приватні повідомлення та частина чатів будуть заблоковані, якщо батьки не нададуть дозвіл.

Раніше Roblox критикували за те, що платформа дозволяла підліткам отримувати доступ до невідповідного контенту та спілкуватися з дорослими. Через проблеми з безпекою неповнолітніх компанія вже стикалася із судовими позовами в США.

Roblox — безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор. Щодня нею користуються понад 70 мільйонів людей по всьому світу, і 60 % з них — молодші за 16 років.