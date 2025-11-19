У Дюссельдорфі збудують оперний театр із «печерним» першим поверхом

У Дюссельдорфі показали проєкт нового оперного театру, який розробила архітектурна студія Snøhetta.

У будівлі також розмістяться Музична бібліотека міста Дюссельдорф та Музична школа імені Клари Шуман.

Архітектори поділили споруду на три трапецієподібні сегменти з дахами, що нахиляються в різні боки. Таке рішення підлаштовує будівлю під масштаб сусідніх кварталів і відкриває краєвиди міста. На першому рівні запроєктовані наскрізні проходи, які пропускають денне світло й роблять простір доступним для відвідувачів протягом дня.

Перший поверх нагадує природну печеру. Це відкрита зона, яка поєднує інтер’єр театру з міським середовищем: сюди можна заходити з різних боків, проходити крізь будівлю та спостерігати частину репетицій.

Фасад облицюють світлим натуральним каменем із різною обробкою — від гладкої до грубшої. Це створює рельєф, що нагадує нашарування порід уздовж Рейну. Великі вікна підкреслять фоє, бар та деякі репетиційні зали, а дрібніші прорізи забезпечать м’яке рівномірне освітлення.

Між трьома об’ємами утворюються невеликі відкриті кишені — місця для відпочинку або неформальних подій. На верхніх рівнях запроєктовані тераси, заглиблені у форму даху.

Дах будівлі поєднає сонячні панелі, зелені тераси, світлові ліхтарі та рослини, характерні для долини Нижнього Рейну.