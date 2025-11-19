Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Дюссельдорфі збудують оперний театр із «печерним» першим поверхом

Ірина Маймур 19 листопада 2025
551

У Дюссельдорфі показали проєкт нового оперного театру, який розробила архітектурна студія Snøhetta.

Про це пише designboom.

У будівлі також розмістяться Музична бібліотека міста Дюссельдорф та Музична школа імені Клари Шуман.

Архітектори поділили споруду на три трапецієподібні сегменти з дахами, що нахиляються в різні боки. Таке рішення підлаштовує будівлю під масштаб сусідніх кварталів і відкриває краєвиди міста. На першому рівні запроєктовані наскрізні проходи, які пропускають денне світло й роблять простір доступним для відвідувачів протягом дня.

Перший поверх нагадує природну печеру. Це відкрита зона, яка поєднує інтер’єр театру з міським середовищем: сюди можна заходити з різних боків, проходити крізь будівлю та спостерігати частину репетицій.

Фасад облицюють світлим натуральним каменем із різною обробкою — від гладкої до грубшої. Це створює рельєф, що нагадує нашарування порід уздовж Рейну. Великі вікна підкреслять фоє, бар та деякі репетиційні зали, а дрібніші прорізи забезпечать м’яке рівномірне освітлення.

Між трьома об’ємами утворюються невеликі відкриті кишені — місця для відпочинку або неформальних подій. На верхніх рівнях запроєктовані тераси, заглиблені у форму даху.

Дах будівлі поєднає сонячні панелі, зелені тераси, світлові ліхтарі та рослини, характерні для долини Нижнього Рейну.

Фото на обкладинці: Візуалізації: Mir / Snøhetta
Мітки
Новини
Читайте також
«Ніч у музеї» повертається: у Нью-Йорку відновили легендарні ночівлі під гігантським китом Названо найкращі будівлі 2025 року за версією World Architecture Festival Ігрова платформа Roblox заборонить дітям спілкуватися зі старшими незнайомцями Деніел Редкліфф написав листа новому Гаррі Поттеру — і отримав відповідь
Доісторична ера: як виглядали сервісні послуги до інтернету 19 листопада 2025 Книги нобелівських лауреатів: 5 нових перекладів українською 19 листопада 2025 «ЕскапістіКо» — вистава, що перетворила танцівника на музичний інструмент 18 листопада 2025 «Чорне пір'я» — моноспектакль про траур імені Бенедикта Кембербетча 17 листопада 2025 Сливовий пиріг — рецепт (плюс: короткий екскурс в історію страви) 17 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 12 16 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.