Фестиваль «Миколайчук OPEN» відкрив прийом фільмів та оголосив дати проведення

П’ятий кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив про приймання фільмів у конкурсні програми. Захід пройде у Чернівцях з 13 до 20 червня 2026 року.
«Ми шукаємо унікальне кіно, яке водночас і розважає, і має мистецьку цінність. За роки проведення ми побачили, що таке кіно можна зняти в будь-якому жанрі: від комедії чи драми до фентезійної казки та вестерна. З нетерпінням чекаємо на стрічки цієї едиції», — говорить генеральний продюсер Олексій Гладушевський.
Прийом фільмів триває до 15 березня 2026 року. Подати свою роботу можна через платформу FilmFreeway.
Загальні правила подачі для обох конкурсів
- Подані стрічки мають бути завершені у 2025 чи 2026 році.
- Фільми, які були в українському прокаті або мають вийти у прокат до 20 червня 2026 року, не приймаються (для Національного короткого метру – не мають бути у відкритому доступі або мати прокат до 20 червня 2026 року).
- Фестиваль не платить screening fee учасникам конкурсу.
- Рішення відбірників буде повідомлено до 15 квітня 2026 року.
Правила подачі для Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів 2026
- Приймаються тільки ігрові повнометражні фільми (хронометраж — 60+ хвилин).
- Англомовні субтитри — обов’язкова умова подачі для неангломовних фільмів.
- Подача стрічок безкоштовна до 15 січня 2026 року.
Правила подачі для Національного конкурсу короткого метру 2026
- Приймаються короткометражні фільми будь-якого жанру (хронометраж — до 30 хвилин).
- Фільм має бути створений українськими режисером/режисеркою чи продюсером/продюсеркою (також розглядають роботи, до яких долучився український продакшен).
- Для неукраїномовних стрічок обов'язкові англійські або українські субтитри.
- Подача стрічок — безкоштовна.
Фільми-переможці обирають глядачі, голосуючи за кожен фільм-учасник конкурсу після перегляду. Передбачено такі нагороди:
- Приз за найкращий міжнародний повнометражний фільм + грошова нагорода $1500.
- Приз за найкращий український короткометражний фільм + грошова нагорода $1000.
Також фільми-учасники можуть отримати спеціальні відзнаки від партнерів.
Офіційна нагорода кінофестивалю — «Залізний Миколайчук». Дизайн нагороди натхненний роллю кіномитця Івана Миколайчука в українській картині «Пропала грамота» режисера Бориса Івченка 1972 року. Статуетки створили майстри Дмитро Шиянов та Євген Сопко з Hisoshi Art Studio.
У 2025 році переможцем національного конкурсу стала комедія Олега Кібальника «Останній (крайній) дубль», а в міжнародному конкурсі перемогла чеська драма «Хвилі» Їржі Мадла.
Нагадаємо, міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» був створений у червні 2022-го року. Перша едиція зібрала 14 стрічок, а вже за три роки кількість фільмів виросла до 70. У 2024-му році фестиваль відвідав голлівудський актор та прихильник України Віґґо Мортенсен, який представив свою режисерську роботу «Мертві не завдають болю». А цьогоріч у програмі показали режисерську роботу Анджеліни Джолі «Без крові».
Фестиваль відбудеться за підтримки Чернівецької міської ради та центру імені Івана Миколайчука.