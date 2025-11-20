Фестиваль «Миколайчук OPEN» відкрив прийом фільмів та оголосив дати проведення

П’ятий кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив про приймання фільмів у конкурсні програми. Захід пройде у Чернівцях з 13 до 20 червня 2026 року.

«Ми шукаємо унікальне кіно, яке водночас і розважає, і має мистецьку цінність. За роки проведення ми побачили, що таке кіно можна зняти в будь-якому жанрі: від комедії чи драми до фентезійної казки та вестерна. З нетерпінням чекаємо на стрічки цієї едиції», — говорить генеральний продюсер Олексій Гладушевський.

Олексій Гладушевський. Фото: Артем Гвоздков

Прийом фільмів триває до 15 березня 2026 року. Подати свою роботу можна через платформу FilmFreeway.

Загальні правила подачі для обох конкурсів

Подані стрічки мають бути завершені у 2025 чи 2026 році.

Фільми, які були в українському прокаті або мають вийти у прокат до 20 червня 2026 року, не приймаються (для Національного короткого метру – не мають бути у відкритому доступі або мати прокат до 20 червня 2026 року).

Фестиваль не платить screening fee учасникам конкурсу.

Рішення відбірників буде повідомлено до 15 квітня 2026 року.

Правила подачі для Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів 2026

Приймаються тільки ігрові повнометражні фільми (хронометраж — 60+ хвилин).

Англомовні субтитри — обов’язкова умова подачі для неангломовних фільмів.

Подача стрічок безкоштовна до 15 січня 2026 року.

Фото: Михайло Крилюк

Правила подачі для Національного конкурсу короткого метру 2026

Приймаються короткометражні фільми будь-якого жанру (хронометраж — до 30 хвилин).

Фільм має бути створений українськими режисером/режисеркою чи продюсером/продюсеркою (також розглядають роботи, до яких долучився український продакшен).

Для неукраїномовних стрічок обов'язкові англійські або українські субтитри.

Подача стрічок — безкоштовна.

Фільми-переможці обирають глядачі, голосуючи за кожен фільм-учасник конкурсу після перегляду. Передбачено такі нагороди:

Приз за найкращий міжнародний повнометражний фільм + грошова нагорода $1500.

Приз за найкращий український короткометражний фільм + грошова нагорода $1000.

Також фільми-учасники можуть отримати спеціальні відзнаки від партнерів.

«Залізний Миколайчук». Фото: Артем Гвоздков

Офіційна нагорода кінофестивалю — «Залізний Миколайчук». Дизайн нагороди натхненний роллю кіномитця Івана Миколайчука в українській картині «Пропала грамота» режисера Бориса Івченка 1972 року. Статуетки створили майстри Дмитро Шиянов та Євген Сопко з Hisoshi Art Studio.

У 2025 році переможцем національного конкурсу стала комедія Олега Кібальника «Останній (крайній) дубль», а в міжнародному конкурсі перемогла чеська драма «Хвилі» Їржі Мадла.

Нагадаємо, міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» був створений у червні 2022-го року. Перша едиція зібрала 14 стрічок, а вже за три роки кількість фільмів виросла до 70. У 2024-му році фестиваль відвідав голлівудський актор та прихильник України Віґґо Мортенсен, який представив свою режисерську роботу «Мертві не завдають болю». А цьогоріч у програмі показали режисерську роботу Анджеліни Джолі «Без крові».

Фестиваль відбудеться за підтримки Чернівецької міської ради та центру імені Івана Миколайчука.