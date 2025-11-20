TikTok дозволить налаштовувати кількість ШІ-контенту в стрічці

TikTok тестує нові інструменти, які дадуть змогу контролювати, скільки контенту, створеного штучним інтелектом, з’являється в стрічці рекомендацій.

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

У розділі «Керувати темами» з’явиться окремий пункт для ШІ-контенту. Користувачі зможуть обрати: бачити його менше, залишити стандартну кількість або збільшити, якщо відео, створені ШІ, подобаються. Це працюватиме лише тоді, коли TikTok може визначити, що ролик згенерований штучним інтелектом.

Паралельно платформа посилює маркування таких відео. TikTok почне додавати «невидимі водяні знаки» — технічні мітки, які не видно на екрані, але які можна зчитати на рівні системи. Вони залишаються навіть після редагування чи повторного завантаження на інших платформах, тому зняти позначку практично неможливо.

Такі мітки застосовуватимуть до відео, створених у власних інструментах TikTok, зокрема AI Editor Pro, а також до роликів, завантажених із C2PA Content Credentials — технологією, що вказує походження контенту.

TikTok пояснює оновлення зростанням кількості ШІ-роликів на платформі — як у власних інструментах, так і через популярні сервіси на кшталт Sora. Компанія хоче дати користувачам більше контролю над стрічкою та уникнути «перенасичення» рекомендацій відео, створеними ШІ.