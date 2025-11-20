Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

TikTok дозволить налаштовувати кількість ШІ-контенту в стрічці

Ірина Маймур 20 листопада 2025
267

TikTok тестує нові інструменти, які дадуть змогу контролювати, скільки контенту, створеного штучним інтелектом, з’являється в стрічці рекомендацій.

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

У розділі «Керувати темами» з’явиться окремий пункт для ШІ-контенту. Користувачі зможуть обрати: бачити його менше, залишити стандартну кількість або збільшити, якщо відео, створені ШІ, подобаються. Це працюватиме лише тоді, коли TikTok може визначити, що ролик згенерований штучним інтелектом.

Паралельно платформа посилює маркування таких відео. TikTok почне додавати «невидимі водяні знаки» — технічні мітки, які не видно на екрані, але які можна зчитати на рівні системи. Вони залишаються навіть після редагування чи повторного завантаження на інших платформах, тому зняти позначку практично неможливо.

Такі мітки застосовуватимуть до відео, створених у власних інструментах TikTok, зокрема AI Editor Pro, а також до роликів, завантажених із C2PA Content Credentials — технологією, що вказує походження контенту.

TikTok пояснює оновлення зростанням кількості ШІ-роликів на платформі — як у власних інструментах, так і через популярні сервіси на кшталт Sora. Компанія хоче дати користувачам більше контролю над стрічкою та уникнути «перенасичення» рекомендацій відео, створеними ШІ.

Фото на обкладинці: Фото: Solen Feyissa
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві розбирають флігелі історичної садиби Носача — попри судовий процес Вулицю у Харкові перейменували на честь Міська Барбари — лідера гурту «Мертвий півень» Фестиваль «Миколайчук OPEN» відкрив прийом фільмів та оголосив дати проведення У британській школі заборонили дітям співати пісні з мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів»
Доісторична ера: як виглядали сервісні послуги до інтернету 19 листопада 2025 Книги нобелівських лауреатів: 5 нових перекладів українською 19 листопада 2025 «ЕскапістіКо» — вистава, що перетворила танцівника на музичний інструмент 18 листопада 2025 «Чорне пір'я» — моноспектакль про траур імені Бенедикта Кембербетча 17 листопада 2025 Сливовий пиріг — рецепт (плюс: короткий екскурс в історію страви) 17 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 12 16 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.