На Чернігівщині через російську атаку постраждала садиба Лизогубів

Садиба родини Лизогубів у Седневі на Чернігівщині зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки 19 листопада.

Про це повідомив Департамент культури Чернігівської ОВА.

Вибуховою хвилею в історичній будівлі вибило 11 вікон, а також пошкодило господарську споруду на території садиби. Постраждалих серед працівників немає.

Найближчим часом об’єкт обстежать фахівці, аби визначити масштаб руйнувань і необхідні відновлювальні роботи.

Це вже не вперше, коли садиба Лизогубів страждає від російської агресії. У 2022 році вона перебувала в окупації — тоді російські військові увірвалися на територію, нищили майно та облаштовували свої позиції, повідомляв тодішній директор Чернігівського обласного історичного музею Сергій Лаєвський.

Садиба Лизогубів у Седневі — памʼятка історії національного значення, пов’язана з одним із найвідоміших старшинських родів Лівобережної України.