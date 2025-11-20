Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музей дизайну в Лондоні відкриває найбільшу виставку реквізиту з фільмів Веса Андерсона

Артем Черничко 20 листопада 2025
Лондонський Музей дизайну відкрив велику виставку «Вес Андерсон: Архіви», присвячену художньому оформленню та дизайну всіх фільмів культового американського режисера. Про це пише Dezeen.

Експозиція демонструє понад 700 предметів — костюми, реквізит, масштабні моделі та ескізи — багато з яких були вперше вилучені з особистого архіву Веса Андерсона. Виставка триватиме з 21 листопада до 26 липня 2026 року.

​Куратори тісно співпрацювали з режисером, щоб відібрати об'єкти, які охоплюють всю його кар'єру. Серед найбільш значущих експонатів — механізована акула-ягуар з фільму «Водне життя зі Стівом Зіссу», масштабна модель готелю «Ґранд Будапешт», а також невелика палатка і каное з «Королівства повного місяця».

​Виставка, що займає кілька залів на першому поверсі музею, розділена на 14 секцій. Експозицію організували в хронологічному порядку, починаючи від ранніх фільмів. Для візуального зонування використали кольорові рішення, що відповідають тонам фільмів, — від вишнево-червоного на початку до запорошено-рожевого для «Астероїд-Сіті».

Особливе місце виділено для стоп-моушн анімації, де представлені моделі персонажів та ляльки різних розмірів з фільмів «Фантастичний містер Фокс» та «Острів собак». Цей розділ був спеціально створений, щоб підкреслити роботу режисера на студії 3 Mills Studios у Східному Лондоні.

За словами кураторів, ця виставка є першою нагодою побачити таку велику колекцію експонатів з різних робіт Веса Андерсона, зібрану в одному місці.

Кіно Веса Андерсона вирізняється стилізованою естетикою: ідеально симетричні кадри, насичені палітри та неспішна оповідь. Він поєднує абсурдний гумор із глибокими портретами небездоганних персонажів, часто використовуючи у саундтреках фольк та ранній рок. Особливістю є його прихильність до постійної акторської трупи, що забезпечує впізнавану цілісність усіх його робіт.

