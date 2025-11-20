Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Стрічку часу» Катерини Горностай покажуть у MoMA в Нью-Йорку

Артем Черничко 20 листопада 2025
Музей сучасного мистецтва (MoMA) в Нью-Йорку проведе спеціальний показ документального фільму «Стрічка часу» української режисерки Катерини Горностай. Про це йдеться на сайті музею.

Показ відбудеться 23 листопада о 17:00 у The Roy and Niuta Titus Theater 1 у MoMA. Квитки доступні для резервування для членів музею та широкої публіки. Фільм покажуть українською мовою з англійськими субтитрами.

​«Стрічка часу» фіксує вимушені життєві реалії шкільних вчителів та їхніх учнів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема й на деокупованих і прифронтових територіях.

У лютому цього року картину показали в основній конкурсній програмі Берлінського міжнародного кінофестивалю, де її зустріли 10-хвилинною овацією.

Українська прем’єра відбулася у червні 2025 року в рамках 22-го Міжнародного кінофестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

«Стрічка часу» — це копродукція України, Люксембургу, Нідерландів та Франції. Фільм створювався на приватні кошти, без державної підтримки. Частину фінансування надало «Суспільне мовлення», на каналах якого відбудеться телевізійна прем'єра після завершення фестивального та кінотеатрального прокатів.

