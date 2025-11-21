Tyler, the Creator — артист 2025 року за версією Apple Music

Сервіс Apple Music оголосив хіп-хоп музиканта Tyler, The Creator артистом року, відзначивши його глобальний вплив на музику та культуру.

Протягом року артист досяг найкращих показників у кар’єрі: від листопада 2024-го до жовтня 2025-го у світі прослухали понад 4,5 мільярда хвилин його музики.

Тайлер почав рік масштабним туром на підтримку альбому CHROMAKOPIA, який став найуспішнішим в Apple Music за прослуховуваннями в перший день і перший тиждень. Просто під час туру він випустив ще одну платівку — DON’T TAP THE GLASS, що одразу очолила топи в понад 55 країнах.

Tyler, The Creator виступає на фестивалі Austin City Limits в 2021 році. Фото: SUZANNE CORDEIRO / AFP

У 2025 році Тайлер став хедлайнером на Governors Ball, Lollapalooza, Outside Lands та Osheaga, а наприкінці року відбудеться 11-й Camp Flog Gnaw — фестиваль, який Tyler створив сам.

«Tyler продовжує доводити, що все можливо. Його креативність була неймовірною протягом усього року. Його творча готовність до ризику порівнюється лише з ретельністю, з якою він її презентує. Він надихає своїх колег та шанувальників надихати майбутні покоління», — зазначив Зейн Лоу, глобальний креативний директор Apple Music та ведучий Apple Music 1.

Також артист отримав п’ять номінацій на «Греммі» і готується до дебюту у великому кіно — він зіграв у фільмі Marty Supreme («Марті Супрім») режисера Джоша Сафді.

Як артист року, Tyler отримає фізичну нагороду Apple Music Awards, створену з використанням кремнієвої пластини Apple, скла та анодованого алюмінію.