У Франції заборонили продавати на аукціоні перший у світі калькулятор

Ірина Маймур 21 листопада 2025
628

У Франції тимчасово заблокували аукціон, на який мали виставити один із перших у світі механічних калькуляторів — машину La Pascaline, створену Блезом Паскалем у 1642 році.

Про це повідомляє BBC.

La Pascaline демонструють в аукціонному домі Christie’s 11 вересня 2025 року. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Паризький адміністративний суд зупинив продаж після звернення науковців та дослідників, які наполягають, що артефакт має отримати статус «національного скарбу».

Аукціонний дім Christieʼs підтвердив, що призупиняє торги й не продаватиме La Pascaline, яку оцінювали у €2–3 мільйони. У Christie’s називали її «найважливішим науковим інструментом, коли-небудь виставленим на аукціон». У світі існує лише дев’ять таких машин.

La Pascaline увійшла до аукціону як частина колекції каталонського колекціонера Леона Парсе разом із філософською працею Паскаля «Думки» (Pensées) та першим друкованим виданням «Парі Паскаля».

Суд заблокував дію експортного сертифіката, який міністерка культури Франції видала у травні. Документ підписали двоє експертів, серед них — фахівець із Лувру. Суддя заявив, що існують «серйозні сумніви» щодо законності цього дозволу.

