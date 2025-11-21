Гурт «ДахаБраха» випустив колискову про депортованих Росією українських дітей

Український етногурт «ДахаБраха» презентував кліп на пісню «Дитяточко» — колискову, присвячену дітям, яких Росія незаконно депортувала з України.

Відео зняли на тлі Софії Київської та інсталяції «Чорна хмара», яка представляла Україну на фестивалі Burning Man 2025.

Режисерка кліпу — Ганка Третяк. Візуальний ряд та анімацію створено на основі картин фронтмена гурту Марка Галаневича. До створення відеороботи також долучилася команда Black Cloud.

Станом на 20 листопада 2025 року зафіксовано близько 20 тисяч випадків викрадення чи примусової депортації малолітніх українців до РФ. Частина з них уже незаконно усиновлена, інших утримують у 43 так званих «перевиховних» таборах. Понад 668 дітей загинули, більше 2200 поранені.

«Як режисерка, я передусім прагнула розкрити ідею музичного твору. Пісня присвячена дітям, викраденим Росією, тому всі образи — колиска, зловісна хмара, яблука, що червоніють, фігури музикантів у мандрах — є художнім осмисленням цієї трагедії», — зазначила Ганка Третяк.

Команда Black Cloud додає, що кліп — це не лише мистецький жест, а й культурний та політичний акт. Образ «Чорної хмари» у відео символізує загрозу, що нависає над дитинством, а музика «ДахиБрахи» стає голосом дітей, які не можуть себе захистити.

Інсталяція Black Cloud проіснувала на Burning Man лише один день — роботу художника Олексія Сая зруйнувала буря. Це сталося невдовзі після монтажу артоб’єкта в пустелі Блек-Рок. За задумом авторів, інсталяція візуалізувала загрозу третьої світової війни: всередині була встановлена апаратура, що мала імітувати грім і блискавку.