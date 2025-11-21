Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві відреставрують Палац одружень на Берестейському проспекті

Ірина Маймур 21 листопада 2025
1174

У Києві планують відреставрувати Палац одружень на Берестейському проспекті, 11, зробивши його повністю доступним для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини одноголосно підтримала науково-проєктну документацію реставрації.

За планом замовника, будівлю комплексно відновлять і пристосують під Центр надання адміністративних послуг КМДА. Окремий пріоритет — повна інклюзивність: у проєкті передбачені рішення для доступності людей з інвалідністю.

Під час реставрації обіцяють зберегти ковані деталі, різьблення по каменю та гобелени. Усі ці роботи створили подружжя монументалістів Анатолій Гайдамака і Лариса Міщенко.

У Консультативній раді наголошують, що ця споруда — один із впізнаваних київських об’єктів, «так само знаковий, як Житній ринок».

На першому поверсі запланували облаштувати головний вестибюль, зону електронної черги та кабінети для роботи фахівців. На другому — урочисту залу реєстрації шлюбів, операційні та допоміжні приміщення ЦНАПу, а також конференцзалу.

Також розглядають можливість використання підвальних приміщень як найпростішого укриття під час воєнного стану.

Фото на обкладинці: Фото: Wikimedia Commons / Rasal Hague
Мітки
Новини
Читайте також
Новий фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув нагороду кінофестивалю в Амстердамі У Бірмінгемі зведуть стадіон із цегляними димоходами — це данина історії міста Гурт «ДахаБраха» випустив колискову про депортованих Росією українських дітей Автопортрет Фріди Кало продали за $54,7 мільйона, встановивши одразу три рекорди
Black Friday 2025: що купити в українських брендів 21 листопада 2025 «Ти — космос» — найкращий український фільм? 21 листопада 2025 Виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд» — ковчег врятованих речей 20 листопада 2025 Доісторична ера: як виглядали сервісні послуги до інтернету 19 листопада 2025 Книги нобелівських лауреатів: 5 нових перекладів українською 19 листопада 2025 «ЕскапістіКо» — вистава, що перетворила танцівника на музичний інструмент 18 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.