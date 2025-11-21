У Києві відреставрують Палац одружень на Берестейському проспекті

У Києві планують відреставрувати Палац одружень на Берестейському проспекті, 11, зробивши його повністю доступним для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини одноголосно підтримала науково-проєктну документацію реставрації.

За планом замовника, будівлю комплексно відновлять і пристосують під Центр надання адміністративних послуг КМДА. Окремий пріоритет — повна інклюзивність: у проєкті передбачені рішення для доступності людей з інвалідністю.

Під час реставрації обіцяють зберегти ковані деталі, різьблення по каменю та гобелени. Усі ці роботи створили подружжя монументалістів Анатолій Гайдамака і Лариса Міщенко.

У Консультативній раді наголошують, що ця споруда — один із впізнаваних київських об’єктів, «так само знаковий, як Житній ринок».

На першому поверсі запланували облаштувати головний вестибюль, зону електронної черги та кабінети для роботи фахівців. На другому — урочисту залу реєстрації шлюбів, операційні та допоміжні приміщення ЦНАПу, а також конференцзалу.

Також розглядають можливість використання підвальних приміщень як найпростішого укриття під час воєнного стану.