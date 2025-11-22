Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Кияни просять перейменувати станцію метро «Академмістечко» на честь Василя Стуса

Ірина Маймур 22 листопада 2025
Кияни пропонують перейменувати станцію метро «Академмістечко» на честь українського поета й дисидента Василя Стуса.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Автори звернення Сергій Шевченко наводить кілька аргументів.

По-перше, Василь Стус у 1970–80-х роках жив на вулиці Чорнобильській — у декількох хвилинах ходьби від нинішньої станції метро «Академмістечко».

«Це той район, де він працював, гуляв із сином, де його знали сусіди. Тобто це не штучне «втягування» імені — це реальний простір життя великого поета», — пояснює автор звернення.

По-друге, перейменування розглядають як символічне відновлення історичної справедливості.

«Стус — один із найважливіших українських поетів ХХ століття, символ спротиву радянському тоталітаризму, людина, яка загинула в таборі за право бути українцем. Наявність у столиці місця з його ім’ям надає йому гідне вшанування, якому довго заважала радянська влада», — зазначає Сергій Шевченко.

По-третє, назва «Василя Стуса», на думку автора петиції, має культурну вагу і легко впізнається. Натомість «Академмістечко» — це типовий радянський топонім, який обирали для районів із науковими інститутами.

Станом на 22 листопада петиція зібрала 145 підписів із необхідних 6000.

