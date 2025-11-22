Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Pornhub просить техногігантів запровадити перевірку віку безпосередньо на пристроях

Ірина Маймур 22 листопада 2025
677

Pornhub звернувся до Apple, Google та Microsoft із пропозицією запровадити верифікацію віку безпосередньо на телефонах і компʼютерах.

Про це пише Ars Tecnica.

У компанії вважають, що поточні вимоги щодо підтвердження віку на сайтах не працюють і не захищають неповнолітніх від доступу до контенту для дорослих.

Про це йдеться в листі Ентоні Пенхейлома, головного юрисконсульта компанії Aylo, що володіє сервісами для дорослих Pornhub, Brazzers, Redtube та YouPorn. Він зазначив, що закони у США та Великій Британії, що зобов’язують користувачів завантажувати ID через сторонні сервіси, призвели до зворотного ефекту. Після впровадження Online Safety Act Pornhub втратив майже 80% трафіку у Великій Британії. Люди почали переходити на нерегульовані сайти, які не мають обмежень і стандартів безпеки.

У компанії наголошують, що перевірка віку на рівні сайтів «фундаментально недосконала».

«Ми спостерігаємо експоненціальний сплеск пошукових запитів на альтернативні сайти для дорослих, які не мають жодних вікових обмежень або стандартів безпеки», — зазначають у Pornhub.

Натомість одноразове підтвердження віку на пристрої, яке потім передається через API на сайти для дорослих, на думку Pornhub, є ефективнішим і безпечнішим рішенням.

Фото на обкладинці: Фото: franco alva
Мітки
Новини
Читайте також
Кияни просять перейменувати станцію метро «Академмістечко» на честь Василя Стуса Наземний перехід біля метро «Університет» у Києві не створить транспортний колапс — КМДА Комікс про Супермена став найдорожчим у світі — його знайшли на горищі У Львові відреставрували лемківську хату 1860 року
Архів світлин людей, епоха яких знищена Голодомором 22 листопада 2025 Black Friday 2025: що купити в українських брендів 21 листопада 2025 Не риба, не м’ясо: що таке вітелло тоннато і до чого тут алхімія 21 листопада 2025 «Ти — космос» — найкращий український фільм? 21 листопада 2025 Виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд» — ковчег врятованих речей 20 листопада 2025 Доісторична ера: як виглядали сервісні послуги до інтернету 19 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.