Pornhub просить техногігантів запровадити перевірку віку безпосередньо на пристроях

Pornhub звернувся до Apple, Google та Microsoft із пропозицією запровадити верифікацію віку безпосередньо на телефонах і компʼютерах.

Про це пише Ars Tecnica.

У компанії вважають, що поточні вимоги щодо підтвердження віку на сайтах не працюють і не захищають неповнолітніх від доступу до контенту для дорослих.

Про це йдеться в листі Ентоні Пенхейлома, головного юрисконсульта компанії Aylo, що володіє сервісами для дорослих Pornhub, Brazzers, Redtube та YouPorn. Він зазначив, що закони у США та Великій Британії, що зобов’язують користувачів завантажувати ID через сторонні сервіси, призвели до зворотного ефекту. Після впровадження Online Safety Act Pornhub втратив майже 80% трафіку у Великій Британії. Люди почали переходити на нерегульовані сайти, які не мають обмежень і стандартів безпеки.

У компанії наголошують, що перевірка віку на рівні сайтів «фундаментально недосконала».

«Ми спостерігаємо експоненціальний сплеск пошукових запитів на альтернативні сайти для дорослих, які не мають жодних вікових обмежень або стандартів безпеки», — зазначають у Pornhub.

Натомість одноразове підтвердження віку на пристрої, яке потім передається через API на сайти для дорослих, на думку Pornhub, є ефективнішим і безпечнішим рішенням.