Warner Bros. подала до суду на турецького футболіста через його любов до Гаррі Поттера

Голлівудська медіакомпанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти гравця клубу «Фенербахче» та національної збірної Туреччини Керема Актюркоглу.

Студія звинувачує футболіста в незаконному використанні в соцмережах фото, відео та музики з фільмів про Гаррі Поттера, повідомляє турецьке медіа Habertürk.



Керем Актюркоглу святкує забитий гол під час матчу 3-го туру Ліги Європи УЄФА. Фото: Elif Ozturk / ANADOLU / Anadolu via AFP

Актюркоглу здобув серед уболівальників прізвиська «Чарівник» і «Керем Поттер» — за манеру гри, стиль передач та святкування голів жестом, що нагадує змах чарівної палички. Після цього футболіст почав активно використовувати в соцмережах кадри та саундтреки поттеріани.

У Warner Bros заявили, що такі дії порушують авторські права і права на торговельні марки, включно з назвами «Гаррі Поттер», «Гоґвортс» і «Ґрифіндор», зареєстрованими в Туреччині. Компанія подала до суду публікації спортсмена як доказ і попросила владу провести перевірку щодо використання ним захищених матеріалів.

Справу розглядатиме Стамбульський цивільний суд із питань інтелектуальної та промислової власності.