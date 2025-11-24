Помер актор Удо Кір — зірка фільмів Ларса фон Трієра

Культовий німецький актор Удо Кір, який знявся у понад 200 фільмах за свою кар'єру, помер у віці 81 року. Про це повідомив його партнер, художник Делберт Макбрайд, передає Variety.

Кар'єру Кір розпочав зі співпраці з Енді Ворголом та Полом Морріссі у фільмах жахів «Плоть для Франкенштейна» (1973) та «Кров для Дракули» (1974). Саме ці стрічки зробили його відомим. Після цього він працював із Райнером Вернером Фассбіндером («Лілі Марлен») та Гасом Ван Сентом, який привів його до американської аудиторії через фільм «Мій власний штат Айдахо» (1991), де Кір грав поряд із Рівером Феніксом та Кіану Рівзом.

У 90-х роках Кір з'явився у низці голлівудських блокбастерів, включаючи «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин», «Армагеддон» та «Блейд». У цей же період він співпрацював із Мадонною, з'явившись у її книзі Sex та музичних кліпах Erotica і Deeper and Deeper.

Кір був одним із улюблених акторів данського режисера Ларса фон Трієра, розпочавши співпрацю наприкінці 80-х із фільму «Епідемія». Пізніше актор з'явився у ключових стрічках фон Трієра: «Європа» (1991), «Розсікаючи хвилі» (1996), «Танцююча у темряві» (2000), «Догвіль» (2003), «Меланхолія» (2011) та «Німфоманка» (2013). Він також знімався у кількох епізодах горор-трилера фон Трієра «Королівство».

Удо Кір — гей і все життя відкрито казав про свою гомосексуальність. З початку 90-х актор жив у Лос-Анджелесі. Серед його останніх визначних робіт — головна роль у фільмі Тодда Стівенса «Лебедина пісня» (2021).