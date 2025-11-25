Українські розробники випустили гру Bridge Hunter — у ній потрібно знищити Кримський міст

Українська студія Double Light представила в Steam тактичний екшн Bridge Hunter, у якому гравець керує роєм дронів і має зруйнувати Кримський міст.

Розробники зазначають, що Bridge Hunter перебуває на ранньому етапі розробки: у грі можливі баги та незавершені моделі, однак основна механіка вже працює. Користувачі можуть тестувати різні типи безпілотників, зброю та систему руйнування конструкцій.

У поточній версії доступні п’ять моделей дронів — кожна зі своїм озброєнням і тактикою. Гравець маневрує між обстрілами, завдає ударів по опорах, застосовує артилерійські, лазерні та інші спецатаки. Завдання — перервати логістику окупантів і обвалити міст, попри захист танків, ППО, авіації та кораблів.

Наразі Bridge Hunter доступна в ранньому доступі й коштує 198 гривень. Дата фінального релізу поки не визначена. Студія планує додати нові види зброї, здібності дронів, більше противників і унікальні події. Команда активно збирає відгуки гравців.