McDonald’s тестує в Києві Friends Menu з фігурками героїв «Друзів»

McDonald’s запустив у Києві та Київській області тестове Friends Menu, створене до 30-річчя культового ситкому «Друзі».

Повноцінний запуск запланований на 26 листопада, стартова ціна — від 321 гривні.

У Friends Box можна отримати одну із шести колекційних фігурок головних героїв — Роса, Рейчел, Моніки, Фібі, Джої або Чендлера. Кожна з них має впізнавані деталі: Моніку зобразили в кухарському ковпаку, Роса — із мавпою Марселем, Джої та Чендлера — з їхніми улюбленцями каченям і курчам, Фібі — з гітарою, а Рейчел відтворили в образі офіціантки із чашкою кави — це відсилання до її роботи в Central Perk.

Friends Menu вже презентували в інших країнах, зокрема в Німеччині, де для кампанії створили відео в стилі кав’ярні Central Perk.