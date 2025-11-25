Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм «Wicked: Чародійка. Частина 2» встановив рекорд за зборами серед адаптацій мюзиклів

Ірина Маймур 25 листопада 2025
Фільм «Wicked: Чародійка. Частина 2» режисера Джона Чу показав найкращий старт серед екранізацій бродвейських мюзиклів.

За перший вікенд стрічка зібрала $150 мільйонів у Північній Америці та ще $76 мільйонів на міжнародному ринку, повідомляє Variety.

Зображення: Universal Pictures — Marc Platt / Collection ChristopheL via AFP

Світові збори за дебютний тиждень сягнули $226 мільйонів, що стало рекордом для жанру. Друга частина також перевершила результат попереднього фільму 2024 року, який мав $112,5 мільйонів у стартовому американському прокаті.

Глядачі поставили стрічці оцінку «A» на CinemaScore. Найбільшу частку аудиторії склали жінки — 71 % відвідувачів стартового вікенду.

Аналітики зазначають, що «Чародійка 2» може зберегти високі касові показники протягом святкового періоду.

Інші новинки тижня стартували значно слабше. Комедійна драма «Родина напрокат» відкрила прокат на п’ятому місці з $3,3 мільйона, а бойовик «Сісу: Дорога до помсти» — на шостому з $2,6 мільйона.

Серед фільмів, що вже йдуть у прокаті, друге місце посіла «Ілюзія обману 3» з $9,1 мільйона у свій другий вікенд. Далі розташувалися «Хижак: Дикі землі» ($6,5 млн) та «Людина, що біжить» ($6,1 млн), однак обидва великобюджетні проєкти поки що не демонструють результатів, які дозволили б їм відбити витрати.

