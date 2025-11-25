Джеймс Кемерон працює над концертним 3D-фільмом для Біллі Айліш

Кінокомпанія Paramount Pictures оголосила, що американська співачка Біллі Айліш і канадський режисер та постановник Джеймс Кемерон працюють над 3D-фільмом Hit Me Hard and Soft.

Анонс зробили під час фінального вечора світового туру артистки в Сан-Франциско, пише Variety.

Біллі Айліш виступає на фестивалі Lollapalooza 17 березня 2023 року. Фото: JAVIER TORRES / AFP

Прем’єра фільму запланована на 20 березня 2026 року.

Стрічку знімають Paramount, Darkroom Records, Interscope Films та Lightstorm Entertainment. Айліш назвала цю співпрацю здійсненням давньої мрії.

«Це один із моїх найулюбленіших турів усіх часів, і можливість зняти його та створити цей фільм разом із Джеймсом Кемероном справді стала здійсненням мрії. Не можу дочекатися, коли ви всі його побачите», — розповіла співачка.

Про те, що вона працює над «дуже й дуже особливим» проєктом із Кемероном, артистка вперше натякнула ще в липні, під час виступу в Манчестері. Тоді Айліш розповіла, що для знімання їй довелося носити один і той самий одяг на кількох концертах. Вона також підтвердила, що режисер «Аватара» та «Титаніка» працює над 3D-форматом стрічки.

Billie Eilish announced that she's working on a 3D project with James Cameron during the Manchester stop on Hit Me Hard and Soft: The Tour.



Read more here: https://t.co/oC36omMvut pic.twitter.com/s9GGRJzWTO — Deadline (@DEADLINE) July 19, 2025

У фільмографії співачки вже є два великих музичних проєкти: документальна стрічка Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021) та концертний фільм Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Новий фільм стане її першим досвідом роботи у 3D і першою співпрацею з Джеймсом Кемероном.