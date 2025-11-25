У Києві через російську атаку загинув Вадим Тупчій — бутафор «Шоу довгоносиків»

Унаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 листопада загинув Вадим Тупчій — бутафор і художник-декоратор, який створював носи для культового «Шоу довгоносиків».

Про це повідомив його друг, археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський.

Як розповіли в PEN Ukraine, у квартиру Тупчія на Русанівці влучив російський «шахед». У цьому помешканні він жив і працював 25 років — тут зберігалися його маски, реквізит і музичні інструменти.

Тупчій мав акторську освіту. Працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії, у 21 рік — на заводі духових інструментів, а з 25 років — у театрі «Шарж», де грав і Віктор Андрієнко, автор та продюсер «Шоу довгоносиків».

Для телепрограми Тупчій створив сотні латексних носів і масок — від «картоплі» та «морквини» до вигнутих «гачків». Лише для Андрієнка він виготовив близько двох десятків варіантів, розповідав декоратор.

Окрім цього, митець працював над різними бутафорськими об’єктами: від детального макета Чорнобильської АЕС до поролонових рупорів, молотків, стільців, фруктів і тортів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами. За попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей, ще двадцятеро — поранені.