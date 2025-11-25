Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм «2000 метрів до Андріївки» кваліфікувався на «Оскар» — і виходить онлайн

Артем Черничко 25 листопада 2025
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова потрапила до довгого списку претендентів на 98-му премію «Оскар» 2026 року одразу у двох категоріях — «Найкращий документальний повнометражний фільм» та «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Довгі списки опублікувала Академія кінематографічних мистецтв і наук.

Шортліст оголосять 16 грудня, а номінантів — 22 січня 2026 року. Церемонія вручення нагород відбудеться 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі.

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом ЗСУ та безпосередньо 3-ою окремою штурмовою бригадою. Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а робота над картиною зайняла майже півтора року.

Після успішного фестивального туру фільм «2000 метрів до Андріївки» вийшов в онлайн-доступ. Англійською мовою стрічка, створена в партнерстві Associated Press та FRONTLINE PBS, доступна для перегляду з вечора 25 листопада на YouTube-каналі FRONTLINE PBS (для глядачів зі США або з американською IP-адресою). Українською мовою фільм буде ексклюзивно доступний на платформі «Київстар ТБ» з 27 листопада.

Фільм «2000 метрів до Андріївки» раніше отримав приз за найкращу режисерську роботу на фестивалі Sundance та був визнаний «Найкращим міжнародним документальним фільмом» на фестивалі DocAviv в Ізраїлі.

Це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова — українського режисера, журналіста Associated Press, лауреата премій «Оскар», Пулітцерівської премії та інших нагород,

