«Драгобрат» виставили на продаж за $2,75 мільйона

Найвищий гірськолижний курорт «Драгобрат» в українських Карпатах продають за $2,75 мільйона, пише Zaxid.net.

Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ «Драгобрат» з’явилося на OLX 18 листопада, однак наразі воно недоступне. Намір продати актив виданню Zaxid.net підтвердив співвласник компанії Іван Зезекало.

За його словами, рішення ухвалили після смерті братів Бідних — засновників комплексу. Поточним власникам, які живуть у Полтаві, складно керувати курортом дистанційно. Зезекало зазначив, що бізнес є рентабельним, а витяги працюють без потреби в штучному снігу.

Серед активів компанії, виставлених на продаж: двоповерхова адмінспоруда, два котеджі на 16 номерів, п’ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном, окрема двоповерхова будівля з медпунктом, ігровою залою та гуртожитком для персоналу, а також сауна з басейном. На території працюють пункт прокату спорядження, три бугільні витяги довжиною 1000, 950 і 260 метрів, два ратраки, три бульдозери, дизельні генератори на 120 і 200 кВт, трансформаторна підстанція на 630 кВА та автономні системи водопостачання й каналізації з очисними спорудами.

У продаж також входить земельна ділянка 1,76 га, що належить ТОВ «Драгобрат».

Водночас туристичний експерт, доцент Ужгородського нацуніверситету Олександр Коваль у коментарі «Укрінформу» зазначив, що мова не йде про продаж усього курорту. За його словами, на продаж виставили лише один готельний комплекс із такою ж назвою, як і сам курорт. На курорті працює близько сотні закладів розміщення різного рівня, а загальний номерний фонд становить приблизно 3,5 тисячі ліжкомісць.

За даними Opendatabot, ТОВ «Драгобрат» зареєстроване в 1993 році в Ясінях. З 2024 року фірмою керує полтавка Анастасія Нечитайло, також їй належить частка компанії. Серед інших власників «Драгобрату» — Віктор Атаманенко та Надія Бідна з Київської області, а також бізнесмени з Полтави — Іван Іванович Зезекало та Іван Гаврилович Зезекало. У 2024 році фірма отримала понад 5,5 мільйона гривень доходу й понад 750 тисяч гривень чистого прибутку.