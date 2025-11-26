Український sci-fi «Ти — космос» зібрав 8,7 мільйона гривень у перший вікенд прокату

Українська науково-фантастична трагікомедія «Ти — космос» Павла Острікова стартувала в прокаті 20 листопада й за перший вікенд зібрала 8,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба фільму.

За перший вікенд прокату стрічку подивилися 47 тисяч глядачів.

Головний герой фільму — космічний далекобійник Андрій Мельник, якого втілив актор і військовослужбовець Володимир Кравчук. Він перевозить ядерні відходи із Землі на супутник Юпітера. Після вибуху Землі Андрій опиняється останньою людиною у Всесвіті. Згодом на зв’язок виходить француженка Катрін, і він вирішує врятувати її попри відстань та загрози.

Фільм створювали майже десять років — через пандемію, нестачу фінансування та повномасштабне вторгнення. За цей час «Ти — космос» здобув понад 30 міжнародних нагород.

Бюджет стрічки — €800 тисяч. Продюсером виступив Володимир Яценко.

Прем’єра фільму відбулася у вересні 2024 року на кінофестивалі в Торонто. Автори наголошують, що, попри складні умови виробництва, сценарій не передавали американським студіям — фільм залишився повністю українським.