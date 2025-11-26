Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Український sci-fi «Ти — космос» зібрав 8,7 мільйона гривень у перший вікенд прокату

Ірина Маймур 26 листопада 2025
498

Українська науково-фантастична трагікомедія «Ти — космос» Павла Острікова стартувала в прокаті 20 листопада й за перший вікенд зібрала 8,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба фільму.

За перший вікенд прокату стрічку подивилися 47 тисяч глядачів.

Головний герой фільму — космічний далекобійник Андрій Мельник, якого втілив актор і військовослужбовець Володимир Кравчук. Він перевозить ядерні відходи із Землі на супутник Юпітера. Після вибуху Землі Андрій опиняється останньою людиною у Всесвіті. Згодом на зв’язок виходить француженка Катрін, і він вирішує врятувати її попри відстань та загрози.

Фільм створювали майже десять років — через пандемію, нестачу фінансування та повномасштабне вторгнення. За цей час «Ти — космос» здобув понад 30 міжнародних нагород.

Бюджет стрічки — €800 тисяч. Продюсером виступив Володимир Яценко.

Прем’єра фільму відбулася у вересні 2024 року на кінофестивалі в Торонто. Автори наголошують, що, попри складні умови виробництва, сценарій не передавали американським студіям — фільм залишився повністю українським.

Фото на обкладинці: Зображення: Kinomania Film Distribution
Мітки
Новини
Читайте також
Вийшов перший тизер перезапуску серіалу «Клініка» Сиквел «Години пік» запустили у виробництво після втручання Трампа У Франції затримали ще чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувру Влада Одеси визнала «самобудом» скандальну надбудову на пляжі «Ланжерон»
«Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025 Террі Ґілліам — бед-тріп Голлівуду 24 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 13 22 листопада 2025 Архів світлин людей, епоха яких знищена Голодомором 22 листопада 2025 Black Friday 2025: що купити в українських брендів 21 листопада 2025 Не риба, не м’ясо: що таке вітелло тоннато і до чого тут алхімія 21 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.