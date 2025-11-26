Сиквел «Години пік» запустили у виробництво після втручання Трампа

Фільм «Година пік 4» запущено у виробництво на студії Paramount. Це стало можливим після того, як президент США Дональд Трамп особисто пролобіював проєкт, пише The Guardian.

За інформацією журналіста Меттью Беллоні з видання Puck, що спеціалізується на інсайдах Голлівуду, прорив стався після звернення Трампа до свого друга і прихильника Ларрі Еллісона, найбільшого акціонера групи Paramount Skydance. Студія, яка раніше врегулювала судовий позов із Трампом, забезпечила фінансування для фільму й уклала угоду про дистрибуцію з Warner Bros.

Сиквел зніматиме режисер перших трьох частин Бретт Ратнер, чия кар'єра була зупинена 2017 року після звинувачень у сексуальних домаганнях. Він роками безуспішно намагався знайти студію для четвертої частини комедійного бойовика з Джекі Чаном і Крісом Такером. Перші три фільми франшизи вийшли 1999, 2001 і 2007 року відповідно, зібравши у світовому прокаті понад $850 мільйонів.

Нещодавно Ратнер зняв документальний фільм про Меланію Трамп для Amazon MGM Studios, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, який також підтримує дружні стосунки з президентом.

Деякі аналітики розглядають запуск нового фільму як частину зусиль Трампа з повернення «старомодної маскулінності» в голлівудську культуру. Раніше він також призначив Сильвестра Сталлоне, Джона Войта і Мела Гібсона «спеціальними послами» в Голлівуді.