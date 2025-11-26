Британська поліція запускає ШІ-інструмент, який скоротить час очікування дзвінків

Поліція англійського графства Стаффордшир планує запустити в контактному центрі пілотну систему штучного інтелекту, яка відповідатиме на частину звернень громадян.

Мета — зменшити черги та прискорити обробку запитів на неекстрену лінію 101, пише Express & Star.

Стаффордшир стане третьою поліцейською службою у Великій Британії, яка тестуватиме таку технологію. Система під назвою Agentforce оброблятиме прості інформаційні запити без участі операторів, що дозволить вивільнити ресурси для складніших звернень.

Алгоритм оснащений функцією розпізнавання ключових слів: якщо ШІ виявить ознаки ризику, вразливості або потенційної екстреної ситуації, запит автоматично переведуть до оператора-людини.

За даними поліції, середній час відповіді на лінію 101 зараз становить 3,3 хвилини — на 53 % менше, ніж у попередні 12 місяців. Водночас близько 8 % додзвонювачів усе ще очікують понад годину. Для таких випадків служба запровадила окремий сервіс зворотних дзвінків, щоб вибачитися й уточнити причину звернення.

Пілотний запуск ШІ-агента планують на початок наступного року.