Історичний рекорд: усі сезони «Дивних див» одночасно увійшли до топу серіалів Netflix

Серіал «Дивні дива» (Stranger Things) встановив новий рекорд на платформі Netflix ще до виходу фінального сезону. Вперше в історії стримінгового сервісу усі чотири попередні сезони одного серіалу одночасно потрапили до щотижневого рейтингу топ-10, пише Variety.

Цей сплеск інтересу спричинений тим, що фанати переглядають шоу або нові глядачі відкривають його для себе напередодні прем'єри п’ятого, фінального сезону, запланованої в Україні на 27 листопада.

За тиждень з 17 по 23 листопада усі сезони «Дивних див» продемонстрували вражаючі результати серед англомовних серіалів:

1-й сезон посів 3-тє місце з 4,1 мільйона переглядів.

4-й сезон зайняв 5-те місце з 3,3 мільйона переглядів.

2-й сезон та 3-й сезон розділили 7-ме та 9-те місця відповідно, набравши по 3,1 мільйона переглядів кожен.

У згаданий тиждень 1-й сезон «Дивних див» випередили лише два проєкти: серіал «Звір у мені» (14,1 мільйона переглядів) та 1-й сезон серіалу «Відсутність» від Amazon Prime Video, який нещодавно з’явився на Netflix і посів 2-ге місце (8,2 мільйона).

Очікується, що 5-й сезон «Дивних див» встановить власні рекорди переглядів, коли дебютує в рейтинку наступного тижня, з огляду на його статус як одного з найважливіших проєктів Netflix.

Серіал «Дивні дива» стартував ще 2016 року. Шоу розповідає про групу дітей з міста Гокінс, які стикаються з надприродними явищами, таємними урядовими експериментами та монстрами з паралельного світу.