Історичний рекорд: усі сезони «Дивних див» одночасно увійшли до топу серіалів Netflix

Артем Черничко 26 листопада 2025
Серіал «Дивні дива» (Stranger Things) встановив новий рекорд на платформі Netflix ще до виходу фінального сезону. Вперше в історії стримінгового сервісу усі чотири попередні сезони одного серіалу одночасно потрапили до щотижневого рейтингу топ-10, пише Variety.

Цей сплеск інтересу спричинений тим, що фанати переглядають шоу або нові глядачі відкривають його для себе напередодні прем'єри п’ятого, фінального сезону, запланованої в Україні на 27 листопада.

За тиждень з 17 по 23 листопада усі сезони «Дивних див» продемонстрували вражаючі результати серед англомовних серіалів:

  • 1-й сезон посів 3-тє місце з 4,1 мільйона переглядів.
  • 4-й сезон зайняв 5-те місце з 3,3 мільйона переглядів.
  • 2-й сезон та 3-й сезон розділили 7-ме та 9-те місця відповідно, набравши по 3,1 мільйона переглядів кожен.

У згаданий тиждень 1-й сезон «Дивних див» випередили лише два проєкти: серіал «Звір у мені» (14,1 мільйона переглядів) та 1-й сезон серіалу «Відсутність» від Amazon Prime Video, який нещодавно з’явився на Netflix і посів 2-ге місце (8,2 мільйона).

Очікується, що 5-й сезон «Дивних див» встановить власні рекорди переглядів, коли дебютує в рейтинку наступного тижня, з огляду на його статус як одного з найважливіших проєктів Netflix.

Серіал «Дивні дива» стартував ще 2016 року. Шоу розповідає про групу дітей з міста Гокінс, які стикаються з надприродними явищами, таємними урядовими експериментами та монстрами з паралельного світу.

