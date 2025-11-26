Прикордонний і митний контроль тепер проводитимуть просто у вагонах потягів

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без зупинок на кордоні та довгих черг.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Такий формат уже застосовують у деяких поїздах «Інтерсіті+» на польському напрямку: митники та прикордонники починають перевірку документів під час руху, ще до прибуття на кордон.

Тепер цю практику планують розширити на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів. Першими стануть поїзди «Київ — Перемишль» та «Київ — Хелм», якими щомісяця користуються понад 130 тисяч українців.

Пілотний запуск прискореного контролю очікують уже із січня, після чого модель масштабують на інші рейси цих напрямків.