Італія визнала феміцид окремим злочином — за нього каратимуть довічним ув’язненням

Ірина Маймур 26 листопада 2025
Палата депутатів Італії одноголосно підтримала закон, який визначає феміцид — убивство жінки за гендерною ознакою — як окремий злочин, що карається довічним ув’язненням.

Рішення ухвалили у Всесвітній день боротьби з насильством над жінками, пише BBC.

Ініціаторкою законопроєкту була голова Ради міністрів Джорджа Мелоні. Його підтримали як депутати правлячої коаліції, так і опозиція.

Акція протесту проти феміциду, організована рухом Non Una di Meno у Турині. Фото: Mauro Ujetto / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Новий закон зобов’язує державу окремо фіксувати всі вбивства жінок, мотивовані гендерною ненавистю, контролем, домінуванням або спробою обмежити свободу жінки, зокрема коли вона розриває стосунки.

Імпульсом до законодавчих змін став резонансний випадок 2023 року — вбивство 22-річної Джулії Чеккеттін її колишнім хлопцем. Філіппо Туретта зарізав дівчину, коли вона відмовилася повертатися до нього. Тіло вбитої він загорнув у мішки та викинув на березі озера. Винуватця засудили до довічного увʼязнення.

Смерть дівчини спричинила масові протести і змусила політиків повернутися до дискусії про феміцид. Торік у країні вбили 116 жінок, з них 106 — із гендерних мотивів.

Італія стала однією з небагатьох держав ЄС, які закріпили юридичне визначення феміциду. Раніше такі норми впровадили Кіпр, Мальта й Хорватія.

Експерти наголошують, що ухвалення закону — важливий крок, але його має супроводжувати системна робота: фінансування притулків, освітні програми з рівності, боротьба зі стереотипами та підтримка жертв насильства.

Закон набуде чинності після публікації, а перші справи за новою статтею можуть з’явитися вже наступного року.

