У Німеччині випробували нові місяцеходи: один із них схожий на робота з мультфільму «ВОЛЛ·І»

Німецьке космічне агентство DLR протестувало два місяцеходи, які мали знайти імітований лід на штучній поверхні Місяця.

Один із них зовні нагадував робота-сміттєзбиральника ВОЛЛ·І з однойменного мультфільму Pixar, пише Space.

Випробування проходили в центрі Luna Analog у Кельні. Перший місяцехід LRU1 рухався попереду, знімав місцевість панорамною камерою і тягнув причеп із радаром, що «просвічує» ґрунт. Цей прилад допомагає бачити те, що приховано під шаром штучного місячного ґрунту — реголіту.

LRU2 їхав за ним і «стріляв» лазером по знайдених каменях, щоби проаналізувати їхній склад і визначити, чи є там сліди льоду.

За словами керівниці місії Polar Explorer Ніколь Шмітц, поєднання різних дослідницьких інструментів дає перевагу: один ровер знаходить перспективні точки, другий — підтверджує їхній склад. Тести показали, що система працює злагоджено.

Роверів уже тестували й раніше — у 2022 році на вулкані Етна. Тоді команда також перевіряла, як роботи реагують на складний ландшафт і чи здатні «чути» воду під шаром ґрунту.

Польоту в космос поки що в планах немає. Проте в DLR сподіваються, що роверів включать до майбутньої місії європейського посадкового модуля Argonaut, яку ESA планує відправити на Місяць орієнтовно у 2031 році для підтримки програми Artemis.