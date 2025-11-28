Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Німеччині випробували нові місяцеходи: один із них схожий на робота з мультфільму «ВОЛЛ·І»

Ірина Маймур 28 листопада 2025
447

Німецьке космічне агентство DLR протестувало два місяцеходи, які мали знайти імітований лід на штучній поверхні Місяця.

Один із них зовні нагадував робота-сміттєзбиральника ВОЛЛ·І з однойменного мультфільму Pixar, пише Space.

Випробування проходили в центрі Luna Analog у Кельні. Перший місяцехід LRU1 рухався попереду, знімав місцевість панорамною камерою і тягнув причеп із радаром, що «просвічує» ґрунт. Цей прилад допомагає бачити те, що приховано під шаром штучного місячного ґрунту — реголіту.

LRU2 їхав за ним і «стріляв» лазером по знайдених каменях, щоби проаналізувати їхній склад і визначити, чи є там сліди льоду.

За словами керівниці місії Polar Explorer Ніколь Шмітц, поєднання різних дослідницьких інструментів дає перевагу: один ровер знаходить перспективні точки, другий — підтверджує їхній склад. Тести показали, що система працює злагоджено.

Роверів уже тестували й раніше — у 2022 році на вулкані Етна. Тоді команда також перевіряла, як роботи реагують на складний ландшафт і чи здатні «чути» воду під шаром ґрунту.

Польоту в космос поки що в планах немає. Проте в DLR сподіваються, що роверів включать до майбутньої місії європейського посадкового модуля Argonaut, яку ESA планує відправити на Місяць орієнтовно у 2031 році для підтримки програми Artemis.

Фото на обкладинці: Фото: DLR, CC BY-NC-ND 3.0
Мітки
Новини
Читайте також
Спадкоємці Джонні Кеша судяться з Coca-Cola через використання його голосу в рекламі Лувр підвищує ціни для туристів не з ЄС майже на половину Uklon відновлює автобусний трансфер із Києва до Буковелю Гравюру Кацушіки Хокусая «Під хвилею Канаґавського моря» продали за рекордні $2,8 мільйона
«Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025 «Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025 «Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025 Террі Ґілліам — бед-тріп Голлівуду 24 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 13 22 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.