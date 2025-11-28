На Херсонщині зведуть нову школу замість зруйнованої — з коворкінгом, дитсадком і пекарнею

На Херсонщині на місці школи, знищеної росіянами у 2022 році, зведуть новий багатофункціональний освітній простір.

Будівлю спроєктувало урбан-бюро повного циклу Big City Lab. Головним архітектором став Павло Пекер.

Проєкт реалізують у межах державної програми комплексного відновлення населених пунктів, постраждалих від повномасштабної війни. Село, де з’явиться школа, сильно постраждало на початку повномасштабної війни: були зруйновані школа і будинок культури з бібліотекою та кінозалом. Діти були змушені навчатися онлайн або за межами громади.

Новий заклад поєднає функції школи, дитячого садка та відкритого громадського хабу. Простором зможуть користуватися не лише учні, а й місцеві мешканці: актова зала стане локацією для проведення заходів та зібрань громади, спортзал — місцем для тренувань, а бібліотека — коворкінгом.

Шкільну їдальню спроєктували як сучасний кафетерій із можливістю поїсти на відкритому майданчику. Тут також встановлять піч для випікання хліба — у селі немає жодної пекарні.

Школа буде безбар’єрною та складатиметься з п’яти блоків: центрального ядра зі спільними просторами, дитсадка, початкової школи, гімназії та спортзалу. На території облаштують протирадіаційне укриття.

Освітній процес базуватиметься на практиці та дослідженнях: у школі з’являться природнича лабораторія, технологічний клас і кабінет інформатики. Одномісні парти дозволять легко змінювати розсадку — від групової роботи до великого кола.

Класи на першому поверсі матимуть по два входи — з коридору та з вулиці. Кожен кластер матиме власний прогулянковий майданчик, а в центрі будівлі облаштують внутрішній двір для відпочинку.

Проєкт враховує особливості регіону: локальні матеріали, клімат і потреби місцевих мешканців.

Павло Пекер пояснює, що команда свідомо відмовилася від чужих архітектурних референсів. Вони прагнули створити проєкт, який органічно відповідає Херсонщині — її матеріалам, клімату та реальним потребам громади. Завдяки модульності таку школу можна адаптувати і для інших населених пунктів, змінюючи розміри блоків та використовуючи інші оздоблювальні матеріали.

Під час проєктування команда також шукала спосіб зберегти історію місця. На підлозі нової будівлі викладуть контур старої школи — із цегли, що залишилася після її руйнування.