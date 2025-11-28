Українська дизайнерка здобула премію Dezeen Awards 2025

Українська дизайнерка Настя Мірзоян перемогла в одній із найвпливовіших світових премій у сфері архітектури та дизайну — Dezeen Awards 2025. Її відзначили в категорії Emerging Interior Designer of the Year, що вшановує молодих фахівців, які формують майбутнє індустрії.

«У темні часи ця українська дизайнерка стала провідним світлом, — йдеться у заяві журі. — Її інтер’єри демонструють глибоке розуміння контексту, але з грайливістю, що кидає виклик традиції. Від меблів, виготовлених на замовлення, до продуманого дизайну поверхонь, вона довела свій талант у створенні просторів, які є одночасно захоплюючими та гостинними».

Студія Насті Мірзоян спеціалізується на житлових, готельних і торгових приміщеннях. Серед нещодавно реалізованих проєктів у Києві — азійське бістро «Кицуня», просвітницький простір і сексшоп Njoy, а також Bursa Bar на Подолі.

Бістро «Кицуня» створене на місці колишнього нічного клубу за обмеженого бюджету. Загальна концепція простору базується на балансі між сучасним мінімалізмом і тонкими відсиланнями до азійської культури. Для цього використано нержавіючу сталь для контрасту з необробленими цегляними стінами та багатошарове освітлення для зміни атмосфери від ранку до вечора.

Njoy — це просвітницький простір і сексшоп, де інтимна освіта поєднується з торгівлею. Дизайн свідомо відходить від традиційних архетипів, створюючи легкий, «іграшковий» та нейтральний інтер'єр. Центральний елемент — кільцева структура стелажів — використовується як для експозиції товарів, так і як місце для проведення лекцій та публічних заходів, підкреслюючи відкритий та доброзичливий підхід до теми сексуальності.

Bursa Bar розташований на першому поверсі готелю Bursa в історичному центрі Подолу. Його концепція — це втілення сучасної японської культури, зануреної у світ коктейлів і музики. У дизайні використані риси східного стилю: ортогональні лінії, чисті форми та вертикальний ритм. Головний матеріал — фанера, а ідея полягала в створенні приміщення, що нагадувало б музичний інструмент, де кожен відвідувач відчував би себе «всередині великої колонки».

Dezeen Awards — одна з найвпливовіших та найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно організовує британський журнал Dezeen для відзначення найкращих досягнень у сферах архітектури, інтер’єрів, дизайну та сталого розвитку.