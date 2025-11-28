Гравюру Кацушіки Хокусая «Під хвилею Канаґавського моря» продали за рекордні $2,8 мільйона

На аукціоні Sotheby’s у Гонконгу продали одну з найвідоміших робіт японського художника Кацушіки Хокусая — гравюру «Під хвилею Канаґавського моря» (The Great Wave).

Про це пише Hypebeast.

Одна з оригінальних копій гравюри «Під хвилею Канаґавського моря» в музеї Клода Моне. Фото: Bridgeman Images / Bridgeman Images via AFP

Лот продали за 21,7 мільйона гонконзьких доларів (приблизно $2,8 мільйона) — це новий рекорд для цієї роботи.

Продаж відбувся в межах аукціону Masterpieces of Asian Art from the Okada Museum of Art, який завершився white-glove result — були продані всі лоти. Загальна сума торгів склала $88 мільйонів, встановивши новий рекорд для азійського мистецтва.

«Під хвилею Канаґавського моря» — частина серії «Тридцять шість видів Фудзі», опублікованої у 1832 році. Це найвідоміша робота Кацушіки Хокусая, одного з ключових майстрів укійо-е (вид японської гравюри, основною темою яких є люди та пейзажі) та найвпливовіших художників домодерної Японії.

На гравюрі зображена велетенська хвиля, що нависла над човном у морі біля місцевості Канаґава. Гора Фудзі видніється вдалині під хвилею і є тлом для основної дії на картині. Оригінальні копії твору зберігаються в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, Британському музеї та музеї Клода Моне в Живерні.