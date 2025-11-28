Спадкоємці Джонні Кеша судяться з Coca-Cola через використання його голосу в рекламі

Спадкоємці американського кантрі-музиканта Джонні Кеша подали позов проти Coca-Cola за незаконне використання голосу артиста в рекламному ролику, який транслюють під час студентських футбольних матчів у США.

Про це пише The Guardian.

Джонні Кеш виступає у місті Лахті, Фінляндія, 28 жовтня 1983 року. Фото: Hans PAUL / LEHTIKUVA / AFP

Позов подали відповідно до так званого «Закону Елвіса» штату Теннессі, що набрав чинності минулого року. Закон захищає голос людини від комерційного використання без згоди. У родині Кеша зазначають, що раніше вони ліцензували пісні музиканта, але цього разу компанія не просила дозвіл.

Адвокат спадкоємців Тім Ворнок назвав ситуацію «крадіжкою голосу артиста», підкресливши, що позов покликаний захистити не лише спадок Кеша, а й права інших виконавців.

У рекламному ролику звучить голос Шона Баркера — професійного імперсонатора, який понад 20 років виступає з триб'ют-шоу The Man in Black: A Tribute to Johnny Cash. Команда Баркера заявила Billboard, що була «в захваті від пропозиції озвучити рекламу».

Спадкоємці вимагають вилучити ролик з ефіру й отримати відшкодування збитків за порушення «Закону Елвіса» і законів про захист прав споживачів у Теннессі.

Джонні Кеш помер у 2003 році. Торік його спадкоємці випустили альбом Songwriter — збірку пісень, які музикант записав у 1990-х, ще до повернення популярності завдяки співпраці з Ріком Рубіном.