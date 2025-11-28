У Роттердамі зведуть кольоровий офісний квартал, натхненний роботами Дональда Джадда

Архітектурне бюро MVRDV отримало дозвіл на будівництво Schieblocks — нового офісного комплексу площею 47 тисяч квадратних метрів біля центрального вокзалу Роттердама.

Він стане найбільшою приватною офісною будівлею, що нині зводиться в Нідерландах, пише designboom.

Проєкт складається з 11 кольорових блоків, об’єднаних у вертикальну структуру заввишки 61 метр. У фасадах поєднали цеглу з перероблених матеріалів та BIPV-панелі, а композицію створили, надихнувшись культовою серією мінімалістичних меблів художника Дональда Джадда.

Schieblocks з’явиться в районі Schiekadeblok — післявоєнному кварталі, де сьогодні працюють клуби, бари та креативні бізнеси. Щоб зберегти масштаб місцевої забудови, архітектори розділили будівлю на чотири горизонтальні секції — кожна з власною основою та одним чи двома блоками зверху. Верхні блоки спроєктували так, щоби споруда не затіняла сусідні житлові будинки.

Кожен блок має свою систему вікон і колір, що відсилає до знакових елементів міста. Один із фасадів зроблять у відтінку жовтого мосту Luchtsingel, інший отримає восьмикутні вікна, натхненні будівлею Hofplein 19, які разом утворюють код міста — 010.

На першому поверсі облаштують публічні простори: пекарню, кав’ярню для велосипедистів та концепт-стор, а також вхід до трирівневого підземного паркінгу. До того ж збережуть історичний елемент — старий паркувальний пандус будівлі Central Post. Його засклять і перетворять на центральний елемент нового бару Wokkelbar.

На даху відкриють ресторан і дворівневий культурний простір із сонячною перголою — навісною конструкцією з панелями, яка одночасно створює тінь і працює як сонячна електростанція.