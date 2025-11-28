Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Роттердамі зведуть кольоровий офісний квартал, натхненний роботами Дональда Джадда

Ірина Маймур 28 листопада 2025
388

Архітектурне бюро MVRDV отримало дозвіл на будівництво Schieblocks — нового офісного комплексу площею 47 тисяч квадратних метрів біля центрального вокзалу Роттердама.

Він стане найбільшою приватною офісною будівлею, що нині зводиться в Нідерландах, пише designboom.

Проєкт складається з 11 кольорових блоків, об’єднаних у вертикальну структуру заввишки 61 метр. У фасадах поєднали цеглу з перероблених матеріалів та BIPV-панелі, а композицію створили, надихнувшись культовою серією мінімалістичних меблів художника Дональда Джадда.

Schieblocks з’явиться в районі Schiekadeblok — післявоєнному кварталі, де сьогодні працюють клуби, бари та креативні бізнеси. Щоб зберегти масштаб місцевої забудови, архітектори розділили будівлю на чотири горизонтальні секції — кожна з власною основою та одним чи двома блоками зверху. Верхні блоки спроєктували так, щоби споруда не затіняла сусідні житлові будинки.

Кожен блок має свою систему вікон і колір, що відсилає до знакових елементів міста. Один із фасадів зроблять у відтінку жовтого мосту Luchtsingel, інший отримає восьмикутні вікна, натхненні будівлею Hofplein 19, які разом утворюють код міста — 010.

На першому поверсі облаштують публічні простори: пекарню, кав’ярню для велосипедистів та концепт-стор, а також вхід до трирівневого підземного паркінгу. До того ж збережуть історичний елемент — старий паркувальний пандус будівлі Central Post. Його засклять і перетворять на центральний елемент нового бару Wokkelbar.

На даху відкриють ресторан і дворівневий культурний простір із сонячною перголою — навісною конструкцією з панелями, яка одночасно створює тінь і працює як сонячна електростанція.

Фото на обкладинці: Візуалізації: MVRDV
Мітки
Новини
Читайте також
Назвіть ШІ: Мінцифри просить придумати ім’я для української мовної моделі Супермаркет в Іспанії перетворили на бруталістську артгалерею Спадкоємці Джонні Кеша судяться з Coca-Cola через використання його голосу в рекламі Лувр підвищує ціни для туристів не з ЄС майже на половину
«Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025 «Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025 «Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025 Террі Ґілліам — бед-тріп Голлівуду 24 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 13 22 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.