Польша допоможе відновити історичну віллу у Львові, пошкоджену російським ударом

Ірина Маймур 29 листопада 2025
Пошкоджену під час російського ракетного удару віллу «Сонечко» на вул. Мельника, 7 у Львові відновлять за кошти міського бюджету та польських партнерів.

Підготовчі роботи планують розпочати вже цього року, повідомляють у Львівській міськраді.

Вілла є пам’яткою архітектури місцевого значення. Її збудували понад сто років тому на замовлення Людвіка Геллера — директора міського театру, нинішнього театру ім. Марії Заньковецької. У вересні 2024 року будівля постраждала під час російського обстрілу.

Після майже року погоджень місто оголосило тендер на реставрацію, вартістю понад 15 млн грн. Переможцем стало ПП «Володар-Маркет». Роботи включають реставрацію дерев’яного даху, підсилення парапету і стін, відновлення фронтонів та декоративних елементів, реставрацію коминів та фасаду, а також ремонт зовнішніх сходів, веранди, балконів і дверей.

Польська сторона готова профінансувати відновлення даху у 2026 році, інші реставраційні роботи покриють коштом міського бюджету.

Реконструкцію планують завершити до кінця 2026 року.

Нагадаємо, унаслідок атаки 4 вересня 2024 року у Львові загинули восьмеро людей, понад 60 були поранені. Пошкоджень зазнали 189 будівель, серед них 19 історичних пам’яток, включно з віллою «Сонечко».

Фото на обкладинці: Фото: Львівська міська рада
