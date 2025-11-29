Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У варшавському метро з’явиться автономна лінія — поїзди курсуватимуть без машиністів

Ірина Маймур 29 листопада 2025
У Варшаві збудують четверту лінію метро, яка стане першою повністю автономною у польській столиці.

Про це повідомив мер міста Рафал Тшасковський.

Нова гілка М4 матиме 26 кілометрів протяжності й включатиме 23 станції. Поїзди працюватимуть у режимі GoA4 — це система, де всі ключові процеси керування рухом автоматизовані, а машиніст не потрібен. Зараз метро Варшави працює за системою GoA2, яка передбачає взаємодію автоматичних систем та операторів.

Місто планує одночасно збудувати ще дві гілки — М3 та М4. Також досі триває будівництво другої лінії, яке почали 20 років тому.

Мер зазначив, що підготовка до М4 вже перейшла у передпроєктну фазу. Завершити її планують у листопаді 2027 року. Точної дати старту будівництва поки немає, але воно може початися у 2030-х роках.

Проєкт чотирьох нових ліній залежить від фінансування: місто розраховує на підтримку уряду та фондів ЄС, оскільки самостійно профінансувати будівництво кількох гілок одночасно неможливо.

Безпілотні системи метро (GoA3–GoA4) уже працюють у багатьох країнах світу. Найбільш розвинені мережі без машиністів — в Азії та Західній Європі.

Фото на обкладинці: Фото: Michael Matloka
