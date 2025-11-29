Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ірина Маймур 29 листопада 2025
У застосунок «Київ Цифровий» додали мапу контейнерів для сортування сміття

У міському застосунку «Київ Цифровий» з’явилися електронні мапи контейнерів для сортування побутових відходів і пунктів, де приймають вживаний одяг.

Про це повідомили в КМДА.

Новий сервіс допомагає знайти найближчий контейнер для конкретного виду сміття — пластику, скла, паперу чи небезпечних відходів. У мапі також є короткі інструкції: який пластик приймають, як правильно підготувати скло та куди здавати батарейки чи термометри.

Щоб скористатися сервісом, потрібно відкрити розділ «Мапи» в застосунку та вибрати пункт «Сортування сміття».

Окремим шаром позначені «Кошики добра» — контейнери, куди можна віддати чистий вживаний одяг та інші речі для повторного використання.

За даними опитування в застосунку, майже 55 % киян уже сортують сміття. Подати заявку на встановлення нових контейнерів можна через застосунок або на сайті КП «Київкомунсервіс», додавши фото запропонованої локації.

Фото: Claudio Schwarz
