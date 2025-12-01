«Ти — космос» і «2000 метрів до Андріївки» — тріумфатори премії «Кіноколо»

Восьма Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2025 року. Головними тріумфаторами стали фільми «Ти — космос» та «2000 метрів до Андріївки». Церемонія вручення премії відбулася у київському кінотеатрі «Жовтень».

Список переможців:

Найкращий повнометражний ігровий фільм: «Ти — космос» (режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко).

Найкращий повнометражний документальний фільм: «2000 метрів до Андріївки» (режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат).

Найкраща режисура: Мстислав Чернов за фільм «2000 метрів до Андріївки».

Найкращий сценарій фільму: Павло Остріков за фільм «Ти — космос».

Найкращий актор: Володимир Кравчук за фільм «Ти — космос».

Найкраща акторка: Анастасія Пустовіт за роль у фільмі «Наш дім у вогні».

Відкриття року: Павло Остріков за фільм «Ти — космос»

Найкращий короткометражний ігровий фільм: «Життя починається» (режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко).

Найкращий анімаційний фільм: «Київський торт» (режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм).

Найкращий короткометражний документальний фільм: «Як пройшли мої літні канікули?» (режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня).

Номінація «За досягнення»: Володимир Прилуцький та Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію «Архів у війні».

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» — щорічна премія, заснована у 2018 році. Премія відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії від імені спільноти кінокритиків України.