A$AP Rocky став амбасадором Chanel — промо-відео зняв Мішель Гондрі

Репер A$AP Rocky став новим амбасадором французького модного дому Chanel. Це закріплює його роль як ключової музи для бренду під керівництвом дизайнера Матьє Блазі, з яким артист давно співпрацює, пише Hypebeast.

Сюрреалістичне відео для промо-кампанії зняв відомий режисер і кліпмейкер Мішель Гондрі («Вічне сяйво чистого розуму»). Це романтична історія заручин, що відбувається в Нью-Йорку. Головні ролі виконали A$AP Rocky та акторка Марґарет Кволлі («Субстанція»).

Chanel назвав «талант, допитливість і безмежну креативність» музиканта основними якостями, які роблять його ідеальним для ролі амбасадора.

«Rocky — неймовірний артист, який вкладає душу в кожен проєкт, крім того, він неймовірна людина. Музикант, актор, батько, друг... він привносить так багато і завжди діє з добротою. Ми раді вітати його в Chanel», — заявив Матьє Блазі.

Це партнерство є стратегічним кроком. Воно використовує глобальний вплив A$AP Rocky у музиці та хіп-хоп культурі, щоб посилити позиції Chanel і залучити ширшу аудиторію.

A$AP Rocky (Ракім Маєрс) — американський репер, продюсер та актор. Він здобув світову славу завдяки своєму дебютному альбому Long. Live. A$AP та інноваційному підходу до музики. Rocky також є впливовою фігурою у світі моди завдяки своєму вмінню поєднувати елементи високої моди з вуличним стилем.