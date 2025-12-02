Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Зоотрополіс 2» став найуспішнішою прем’єрою в історії анімаційного кіно

Ірина Маймур 02 грудня 2025
Анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» зібрав $556 мільйонів у світовому прокаті та став однією з найуспішніших прем’єр за всю історію кіно, повідомляє IGN.

Кадр із фільму «Зоотрополіс 2». Зображення: Walt Disney Pictures — Walt Disn / Collection ChristopheL via AFP

За перші п’ять днів у США мультфільм заробив $156 мільйонів, а міжнародні збори склали $400 мільйонів. Понад половина світового боксофісу припала на китайський ринок.

Загальні показники прокату за ключовими країнами очолив Китай із сумою $272 мільйони, далі йдуть Франція ($14,6 мільйона), Південна Корея ($13,7 мільйона), Мексика ($10,4 мільйона) та Німеччина ($8,8 мільйона).

У підсумку «Зоотрополіс 2» посів четверте місце серед найбільших глобальних прем’єр усіх часів. Вище — лише «Месники: Завершення», «Месники: Війна нескінченності» та «Людина-павук: Додому шляху нема».

Одночасно друга частина встановила історичний рекорд серед анімаційних релізів: це найвищий світовий старт мультфільму за всі часи, найкращий глобальний дебют 2025 року й найуспішніша анімаційна прем’єра Disney. «Зоотрополіс 2» також побив рекорд найбільшого міжнародного старту серед анімацій, створених не в Китаї, та показав найвищі прем’єрні збори серед усіх анімаційних сиквелів. Аналітики прогнозують, що стрічка подолає позначку в $1 мільярд.

«Зоотрополіс 2» — продовження хіта 2016 року від Walt Disney Animation Studios. У новій частині Джуді Гоппс і Нік Вайлд розслідують справу загадкового рептильного жителя Зоотрополіса на ім’я Гері Де’Снейк і намагаються відновити власну репутацію.

