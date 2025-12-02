В Україні заборонять назву «коньяк»: з 2026 року напій офіційно стане «бренді»

З 1 січня 2026 року українські компанії більше не зможуть маркувати свої напої як «коньяк» — ця назва буде захищеним географічним зазначенням і залишиться лише за продукцією з французького регіону Коньяк.

Це передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС, яка встановила десятирічний перехідний період для відмови від «коньяку» та інших захищених європейських означень.

Національним еквівалентом для українських виробників має стати «бренді» або інша офіційна неєвропейська назва. Вона стосуватиметься продукції, що виготовляється за іншими технологіями та поза межами Франції.

З 2026 року за використання назви «коньяк» українські виробники відповідатимуть перед законом, зокрема можуть отримати штрафи, втратити право на продаж неправильно маркованих партій, понести витрати на перемаркування та зіштовхнутися з репутаційними ризиками й ускладненнями експорту.

Водночас напої, виготовлені й промарковані до 1 січня 2026 року, можна буде продавати далі — до повного вичерпання складських запасів.

Однак не всі компанії встигли підготуватися до перейменування, пише Forbes. У «Винокурні Аккермана» кажуть, що відклали процес через війну й втрати. Натомість інші заявляють про готовність: «Шато Чизай» планує закрити 2025 рік продажем 150 тисяч пляшок і надалі щорічно збільшувати виробництво бренді. У Bayadera Group повідомляють, що випустять останню партію українського коньяку Koblevo — 20 тисяч пляшок десятирічного напою, після чого вся продукція матиме нове маркування.