Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Україні заборонять назву «коньяк»: з 2026 року напій офіційно стане «бренді»

Ірина Маймур 02 грудня 2025
484
В Україні заборонять назву «коньяк»: з 2026 року напій офіційно стане «бренді»

З 1 січня 2026 року українські компанії більше не зможуть маркувати свої напої як «коньяк» — ця назва буде захищеним географічним зазначенням і залишиться лише за продукцією з французького регіону Коньяк.

Це передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС, яка встановила десятирічний перехідний період для відмови від «коньяку» та інших захищених європейських означень.

Національним еквівалентом для українських виробників має стати «бренді» або інша офіційна неєвропейська назва. Вона стосуватиметься продукції, що виготовляється за іншими технологіями та поза межами Франції.

З 2026 року за використання назви «коньяк» українські виробники відповідатимуть перед законом, зокрема можуть отримати штрафи, втратити право на продаж неправильно маркованих партій, понести витрати на перемаркування та зіштовхнутися з репутаційними ризиками й ускладненнями експорту.

Водночас напої, виготовлені й промарковані до 1 січня 2026 року, можна буде продавати далі — до повного вичерпання складських запасів.

Однак не всі компанії встигли підготуватися до перейменування, пише Forbes. У «Винокурні Аккермана» кажуть, що відклали процес через війну й втрати. Натомість інші заявляють про готовність: «Шато Чизай» планує закрити 2025 рік продажем 150 тисяч пляшок і надалі щорічно збільшувати виробництво бренді. У Bayadera Group повідомляють, що випустять останню партію українського коньяку Koblevo — 20 тисяч пляшок десятирічного напою, після чого вся продукція матиме нове маркування.

Фото на обкладинці: Фото: Eva Bronzini / Pexels
Мітки
Новини
Читайте також
Китай запроваджує податок на презервативи, щоби підвищити народжуваність Статую Паваротті в Італії заблокували ковзанкою — меру довелося вибачатися OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT Fashion Awards 2025: Джонатан Андерсон став дизайнером року втретє поспіль
Київські замальовки. Випуск 14 30 листопада 2025 Тамаго-сандо: як японці перетворили яєчний сендвіч на національний культ 28 листопада 2025 «Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025 «Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025 «Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.